Ренат Харис: Президент РТ связывает развитие искусства с развитием татарского народа

Сегодня в Татарстане царит порядок, это говорит о том, что Президент РТ эффективно управляет республикой. Таким мнением поделился поэт, лауреат Государственной премии РФ, лауреат Государственной премии РТ имени Г. Тукая Ренат Харис.
«Рустам Минниханов в должности Президента Татарстана продолжил дела, начатые Минтимером Шаймиевым. Его успех начинается с преемственности. Он еще больше расширил, развил то, что начал делать Шаймиев, и вывел Татарстан в экономическом плане на международную арену. На мой взгляд, социальная жизнь Татарстана изменилась в лучшую сторону, и этого никто не может отрицать. Сегодня в республике царит порядок, земля работает — дает урожай, заводы и фабрики работают. Все это говорит о том, что Президент умело управляет республикой», — сказал Ренат Харис.
Он отметил особое отношение Рустама Минниханова к татарской литературе и искусству.
«За последние годы на сцене Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля были поставлены несколько крупных произведений: оперы „Любовь поэта“ и „Сююмбике“ Резеды Ахияровой, балет „Золотая Орда“, произведения Эльмира Низамова. Все они были поставлены при поддержке Рустама Минниханова. В то же время он оказывает помощь в издании книг татарских писателей. Так, были изданы пяти-, шести-, семитомники. Президент Татарстана связывает развитие искусства с развитием татарского народа», — подчеркнул поэт.
Напомним, что Рустам Минниханов возглавляет Республику Татарстан с 25 марта 2010 года.
Рузиля Мухаметова