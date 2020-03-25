Ренат Харис: Президент РТ связывает развитие искусства с развитием татарского народа

«Рустам Минниханов в должности Президента Татарстана продолжил дела, начатые Минтимером Шаймиевым. Его успех начинается с преемственности. Он еще больше расширил, развил то, что начал делать Шаймиев, и вывел Татарстан в экономическом плане на международную арену. На мой взгляд, социальная жизнь Татарстана изменилась в лучшую сторону, и этого никто не может отрицать. Сегодня в республике царит порядок, земля работает — дает урожай, заводы и фабрики работают. Все это говорит о том, что Президент умело управляет республикой», — сказал Ренат Харис.