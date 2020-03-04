Ренат Валиуллин и Михаил Черепанов обсудили вопросы организации экспедиций поисковых отрядов

В г. Казани, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился со старшим научным сотрудником музея-мемориала Великой Отечественной войны в Казанском кремле, руководителем Казанского Клуба Воинской Славы Михаилом Черепановым.

На встрече обсудили вопросы организации экспедиций поисковых отрядов из Республики Татарстан в Ленинградскую область и продолжение совместной работы по увековечиванию памяти уроженцев и жителей Татарстана, погибших на территории нынешней Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга.

Михаил Черепанов 23 раза привозил сводный поисковый отряд Казанского Клуба Воинской Славы при Музее-мемориале Великой Отечественной войны на Невский Пятачок в Кировский район, Ленинградской области. В работе учебного лагеря участвуют школьники из казанских гимназий, школ и взрослые поисковики.

Экспедиции в эту местность под Санкт-Петербургом давно стали традицией. Каждый год поисковики из разных городов находят здесь останки сотен незахороненных бойцов Красной Армии. В годы Великой Отечественной войны на этом небольшом участке с начала сентября 1941-го по конец января 1944 года велись жестокие и кровопролитные бои.

Постоянное представительство Республики Татарстан оказывает всяческую поддержку и помощь республиканским поисковикам в проведении экспедиций.

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