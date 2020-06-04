Ренат Валиуллин и Рафаэль Хакимов обсудили совместную работу по изучению и популяризации татарской культуры в Санкт-Петербурге

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу с директором Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэлем Хакимовым.

На встрече обсудили проводимую совместную работу по изучению и популяризации татарской культуры в регионе.

На сегодняшний день, Институт истории им. Марджани АН РТ известен как авторитетный научный центр, ведущий важную работу по изучению истории и культуры татарского народа, наследия народов Татарстана, кроме того, институт является лидирующим академическим центром по изучению истории Золотой Орды и татарских ханств, этнографических и социологических исследований татар, изучению «татарского ислама», татарской педагогики и образования и других уникальных направлений. Ученые института внесли значительный вклад в мировые академические исследования в области тюркологии и исламоведения, а научные достижения сотрудников института хорошо известны в академическом мире.

Основным трудами Института является 7-ми томник «История татар с древнейших времен», который создавался на протяжении 15-ти лет, а главным периодическим изданием Института является журнал «Золотоордынское образование».

Напомним, что презентация 7-ми томника состоялась в Санкт-Петербурге и вызвала большой интерес со стороны присутствующих.

В Санкт-Петербурге Постоянное представительство РТ сотрудничает с Северо-Западным научным центром им. Л.Н. Гумилева филиалом Института истории им. Ш. Марджани АН РТ в регионе.

Постоянное представительство РТ желает Институту дальнейшего процветания, успехов и воплощения задуманных идей и планов.

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