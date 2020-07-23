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Ренат Валиуллин награжден Благодарственным письмом Губернатора

Ренат Валиуллин награжден Благодарственным письмом Губернатора

в Новости, Слайдер, Соотечественники, 23.07.2020 0 4

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Накифович Валиуллин награжден Благодарственным письмом Губернатора Ленинградской области А.Дрозденко.

Заслуженная награда вручена за многолетнюю работу, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Ленинградской области.

  • Ренат Валиуллин родился в д.Средняя Серда Арского района Республики Татарстан. Окончил Казанский государственный университет им.В.И. Ульянова — Ленина, по специальности «Филолог, преподаватель татарского языка, литературы и истории» (1994 г.) и Академию государственной службы им.Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2004 г.). Имеет медаль Республики Татарстан «За доблестный труд»  (2014 г.).

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