Ренат Валиуллин награжден Благодарственным письмом Губернатора

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Накифович Валиуллин награжден Благодарственным письмом Губернатора Ленинградской области А.Дрозденко.

Заслуженная награда вручена за многолетнюю работу, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Ленинградской области.

Ренат Валиуллин родился в д.Средняя Серда Арского района Республики Татарстан. Окончил Казанский государственный университет им.В.И. Ульянова — Ленина, по специальности «Филолог, преподаватель татарского языка, литературы и истории» (1994 г.) и Академию государственной службы им.Столыпина по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2004 г.). Имеет медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» (2014 г.).