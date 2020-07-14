Ренат Валиуллин обсудил мероприятия в рамках Дней татарской культуры с режиссёром Ниной Прахарж

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин обсудил мероприятия в рамках Дней татарской культуры с членом Совета Исторического клуба Ленинградской области, членом общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», журналистом, кинодокументалистом, сценаристом и режиссёром Ниной Прахарж.

Она в 2015 году сняла фильм «Муса Джалиль. Приговорённый к бессмертию». Премьера фильма состоялась 25 августа 2015 года. Картина вышла в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год литературы. Фильм был снят на средства татарских меценатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Впоследствии, за этот фильм был получен диплом фестиваля «Христианское кино».

Нина Прахарж также является сценаристом фильма «Скорбное эхо блокады. Лев Раков», посвящённого истории жизни выдающегося представителя ленинградской интеллигенции, создателя и одного из первых руководителей Музея обороны и блокады Ленинграда.

tatspb.tatarstan.ru