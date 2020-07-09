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Ренат Валиуллин передал в дар Российскому этнографическому музею читек — национальную татарскую обувь

Ренат Валиуллин передал в дар Российскому этнографическому музею читек — национальную татарскую обувь

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 09.07.2020 0 1

Сегодня  Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин обсудил с директором Российского Этнографического музея Юлией Купиной «дорожную карту» планируемых совместных мероприятий на второе полугодие 2020 года.

Ренат Накифович передал от Всемирного конгресса татар в дар Российскому этнографическому музею читек — национальную обувь татарского народа, а также, из личного семейного архива имама деревни Средняя Серда Арского района Татарстана Валиуллина Накифа Ахатовича татарские рукописи конца XIX – начала XX веков для выставления в экспозиции музея.

Как известно, в декабре прошлого года в Российском Этнографическом музее открылась новая постоянная экспозиция «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья XIX – начала XX веков». Она стала частью регионального раздела экспозиции музея, посвященного культуре народов Поволжья.

Открытие выставки приурочено к празднованию 100-летия образования Татарской АССР. Экспозиция создавалась Российским этнографическим музеем при гуманитарной и финансовой поддержке Правительства Республики Татарстан и в тесном сотрудничестве с Татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга и Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Экспозиция стала новой площадкой, где жители и гости города могут ознакомится с историей и традициями татарского народа, богатой культурной составляющей и национальным колоритом татарской нации.

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