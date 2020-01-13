Ренат Валиуллин поздравил фронтовика Тимербаева Р.Х. с 95-летием

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин поздравил с 95-летним юбилеем, фронтовика, ветерана Раиса Хайретдиновича Тимербаева.

2020 год – год Памяти и Славы – посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По сложившейся традиции, Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт — Петербурге и Ленинградской области поздравляет ветеранов-татар Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла, проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с праздниками и памятными датами.

Тимербаев Раис Хайретдинович изумительно играет на балалайке и поет русские, татарские и башкирские песни. Он родился в Республике Башкортостан 12 января 1925 г. В марте 1943 г. призвали на учебу в г. Орск, где он отучился в авиационном училище, откуда направился на 3-ий Белорусский фронт. Войну закончил у Кенигсберга (ныне — Калининград). После войны продолжил служить в Гатчине, Одессе, г. Славуте, в г. Луцк. В начале 2000-х перебрался жить в Санкт-Петербург. Заядлый рыбак, до сих пор любит разгадывать кроссворды и читать газеты, в том числе татарские книги, прекрасно разбирается в современных технологиях.

Раис Хайретдинович удивительный человек, который продолжает занимать активную жизненную позицию. В свои 95 лет он по-прежнему заражает оптимизмом, очень интересный собеседник, с удовольствием рассказывает о жизни и, без преувеличения, служит образцом для подражания.

С каждым годом все меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в тылу не покладая рук, не жалея сил трудился на благо Родине, приближая Великую Победу.

Очень важно, нам — нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это всё прошли сохранили мужество, доброе сердце и любовь к Родине.

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