Ренат Валиуллин провел встречу со сценаристом Рустемом Шарафисламовым

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу со сценаристом киностудии «Ленфильм» Рустемом Шарафисламовым.

Киностудия Ленфильм расположена в Санкт-Петербурге, на территории 4 га в 10 корпусах разместились 4 действующих павильона. Цеха декоративно-технических сооружений, подготовки съёмок, монтажа, съёмочной техники, светотехники и звукотехники, студия пластического грима, хранилище костюмов и реквизита. Коллекция исторического реквизита насчитывает 130 тыс. единиц хранения. Имеются исторические автомобили.

«Ленфильм» — это одна из самых известных киностудий страны. Находится она в Санкт-Петербурге, на Петроградской стороне. Основан «Ленфильм» был в 1914 году на базе Скобелевского комитета, однако название и марку получил лишь спустя 20 лет.

За годы работы на киностудии были выпущены сотни художественных и документальных фильмов. Многие из них знакомы практически каждому жителю России и любимы с детства — «Полосатый рейс», «Чапаев», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Новогодние приключения Маши и Вити» и другие. Работой на «Ленфильме» отметились знаменитые режиссеры и актеры — Сергей Эйзенштейн, Фаина Раневская, Михаил Пуговкин, Сергей Микаэлян, Александр Рогожкин и многие другие.

На встрече обсудили вопросы культурного характера и договорились об организации совместных мероприятий.

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