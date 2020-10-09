Ренат Валиуллин участвовал в открытии выставки «Сквозь льды и штормы судьбы. И.М. Зайдулин»

Постоянный представитель РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин принял участие в открытии выставки «Сквозь льды и штормы судьбы. И.М. Зайдулин» в Музее истории подводных сил России имени А.И. Маринеско. Выставка приурочена ко Дню командира подводного, надводного и воздушного корабля и проходит в памятный год 80-летия с первого прохода Северным морским путем за одну навигацию подводной лодки Щ-423 под командованием И.М. Зайдулина.

Выставка рассказывает о службе и судьбе командира И.М. Зайдулина. В экспозиции выделены четыре темы жизни и судьбы командира Щ-423: ранняя жизнь и первые шаги на подводной лодке, рекорды и арест, ЭОН-10, Великая отечественная война.

На витринах представлены фотографии, документы и вещи из архивов семьи Зайдулиных, музея Военного института (военно-морского) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и фондов музея. Каждый экспонат хранит в себе историю становления личности И.М. Зайдулина, рассказывает о его судьбе и дает нам возможность узнать удивительную историю судьбы командира.

Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, при тесном взаимодействии с ветеранскими организациями ВМФ была проведена большая работа по увековечиванию памяти первого подводника-татарина, капитана 1 ранга Измаила Зайдулина.

Благодаря обращению Постоянного представительства Республики Татарстан, поддержанному Законодательным собранием Ленинградской области и как уже известно, подписано Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 2019 года № 2751р «О присвоении безымянному мысу с координатами 59°40,5′ северной широты и 28°00,9′ восточной долготы, расположенному на территории Кингисепского муниципального района Ленинградской области наименования «Мыс Измаила Зайдулина».

Также, при поддержке Постпредства Республики Татарстан были изданы две книги о жизни и службе легендарного подводника Измаила Зайдулина: «Легендарные «Щуки Измаила Зайдулина», автор издания ветеран подводного флота СССР и России Игорь Кравцов и «Подводник Измаил Зайдулин-возвращение из забвения» под авторством ветерана-подводника, историка Шамиля Насерова.

Постоянное представительство РТ

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области