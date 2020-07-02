Ренат Валиуллин встретился исполнительным директором Фонда «Россия-Исламский мир» Эльмирой Садыковой

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с исполнительным директором Фонда стратегического диалога и партнерства «Россия-Исламский мир», доктором политических наук Эльмирой Садыковой.

Группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» была создана в 2006 году под руководством Евгения Максимовича Примакова и Минтимера Шариповича Шаймиева после того, как Российская Федерация присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя.

На встрече стороны обсудили современное состояние и перспективы развития исламского образования в России, предстоящие мероприятия, которые пройдут при поддержке Фонда стратегического диалога и партнерства «Россия-Исламский мир» и участие в данных мероприятиях представителей регионов Северо-Западного федерального округа России.

Кроме того, зашла речь и о создании Музея исламской культуры в Санкт-Петербурге. Музей, по задумке создателей, должен стать не просто площадкой для выставок, а крупным культурным и научно-образовательным центром ислама в Российской Федерации.

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