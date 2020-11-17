Ренат Валиуллин встретился с оргкомитетом по организации выставки, приуроченной к 100-летию Татарской АССР

Постоянный представитель Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин встретился с членами оргкомитета по подготовке и проведению выставки, приуроченной к 100-летию Татарской АССР. Во встрече приняли участие куратор выставки — заслуженный деятель искусств РТ, скульптор Винера Абдуллина, председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова и сотрудники Постпредства Республики Татарстан.

На встрече обсудили вопросы организации и подготовки художественной выставки, посвящённой 100-летию Татарской АССР и мероприятий в рамках познавательно-художественного проекта «Петербург-Казань».

В завершении заседания стороны разработали план совместных действий по подготовке и проведению культурных и познавательно-художественных мероприятий в период работы экспозиции выставки. Красивым завершением этого выставочного проекта станет открытие 27 ноября 2020 года в Арт-галерее «Национальный центр» групповой выставки «100-летию Татарской АССР посвящается». Авторы произведений – татарские женщины художники, проживающие в городе на Неве. В экспозицию войдут скульптурные, живописные, графические произведения и предметы декоративно-прикладного искусства, отражающие национальный колорит, своеобразие и красоту образов татарских женщин, легендарной царицы Сююмбике. Многообразие жанров, представленных на выставке, даст возможность ознакомиться с техническими возможностями профессиональных художников в различных материалах: в бронзе, в живописных и графических приемах и стилистических поисках.

Экспозиция посвящена 100-летию Татарской АССР и является частью познавательно-творческого проекта «Петербург-Казань» Ассоциации татарских творческих деятелей при Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Во время работы выставки пройдет ряд познавательных встреч с известными деятелями культуры, будут проведены мастер-классы и выступления художественной самодеятельности. Трансляция будет производится в YouTube, социальных сетях и на канале Портала татар в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (PiterTatar).

Выставка будет работать для посетителей с 28 ноября по 17 декабря 2020 года с 12 часов при условии строгого соблюдения коронавирусных ограничений. График проведения мастер-классов будет опубликован дополнительно.