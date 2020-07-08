Ренат Валиуллин встретился с основателем татарского национально-культурного дома «Луч» Габдулбаром Алимовым

8 июля 2020 года Постоянный представитель Республики Татарстан в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провёл встречу с основателем татарского национально-культурного дома «Луч» («Нур») (Красное Село) Габдулбаром Алимовым.

Габдулбар Алимов не только инициатор открытия дома «Луч», он также оказывает материальную помощь, в том числе продукцией своей компании «Фабрика домашних солений», домам-интернатам, школам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вносит серьёзный вклад в сохранение и развитие национальной культуры в регионе.

На встрече стороны обсудили предстоящее мероприятие в рамках Дня татарской культуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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