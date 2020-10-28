Ренат Валиуллин выступил на II Международном форуме «Богословское наследие мусульман России»

Болгарская исламская академия при поддержке руководства Республики Татарстан и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования проводит II Международный форум «Богословское наследие мусульман России».

Целью Форума является консолидация усилий научного и экспертного сообщества, общественных и религиозных деятелей в обсуждении и решении актуальных проблем сохранения, изучения и развития традиционных исламских духовных ценностей мусульманских народов России, вопросов развития отечественного исламского богословия и исламского образования, укрепления культурно-цивилизационного и межрелигиозного диалога в условиях современной России и глобализации в мире.

По приглашению оргкомитета форума, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин выступил с докладом в рамках секции «Сохранение и изучение памятников письменного наследия мусульманских народов России и стран СНГ», где он одновременно выступал еще и модератором круглого стола.

В своем докладе, Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин затронул основные исторические вехи развития ислама на берегах Невы от начала и до сегодняшних дней. Кроме того, большое внимание было уделено теме анализа богословской татарской печатной продукции, изданной до 1917 г., хранящейся в Санкт-Петербурге, в частности в Институте восточных рукописей РАН.

В завершении доклада, Ренат Валиуллин поблагодарил организаторов Форума за предоставленную возможность, выступить на данной площадке и добавил, что Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжает целенаправленную работу по взаимодействию с религиозными организациями, направленную на развитие и сохранение межрелигиозного согласия в обществе.

Кроме того, Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин 29 октября выступит модератором секции «Межрелигиозный диалог в образовательном пространстве: потенциал укрепления гражданской идентичности».

На площадке Болгарской исламской академии собрались ведущие мусульманские богословы России и зарубежья, представители академической науки, общественных институтов и органов государственной власти.

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