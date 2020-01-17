Республика Татарстан выкупила и передала Татарской школе искусств города Семей историческое здание

Здание, в котором более ста лет назад располагалась первая в Казахстане общественная библиотека имени Н.В.Гоголя, а в последние годы был банк «Центр Кредит», теперь распахнет свои двери для юных музыкантов. Здание приобретено Республикой Татарстан за 120 миллионов тенге и передано в безвозмездное пользование Татарской школе искусств.

По словам руководителя Ассоциации татаро-башкирских объединений «Хак» Восточно-Казахстанской области, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Габдулхака Ахунжанова после ремонта здесь начнутся занятия. Площадь здания больше в пять раз того, что занимает школа в настоящее время.

— «У нас сегодня замечательное событие. Мы наконец-то получим ключи от нового здания. Старинное здание, представляющее архитектурное историческое значение, сегодня будет безвозмездно передано Татарской школе искусств. Предстоит реконструкция. И единственная в Казахстане Татарская школа искусств начнет свою работу в новом помещении. В перспективе увеличить контингент учащихся, преподавательский состав. Открыть новое отделение. Я думаю, что у нас появилась возможность для еще больших результатов. Будет оборудован зал для выступлений. Много сделано, в связи с переездом предстоит еще больше», — рассказал Габдулхак Ахунжанов. — «Благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова сегодня мы получили ключи от нового здания. В том здании, где в настоящее время располагается школа искусств, мы планируем открыть музей татарской культуры».

Габдулхак Ахунжанов рассказал, что мечтает на месте гаража, который находится на территории школы, построить концертный зал и общежитие для одаренных детей.

«Аким области говорил, что школа будет областной и специальной для одаренных детей, но там нужно на 150 человек общежитие, чтобы можно было со всей области собрать талантливых ребятишек. Я эту мысль не оставляю и я об этом давно мечтал. Есть возможность разобрать гараж и поставить нормальный фундамент. И в четыре уровня один вниз и три наверх, чтобы здесь был зал для выступления и общежитие для одаренных детей. Если будут средства, есть место, где что-то построить хотя бы на 30 человек», – сообщил директор.

По словам Габдулхака Ахунжанова, официальное открытие школы планируется приурочить к какому-нибудь празднику, например Сабантую или ежегодному международному фестивалю.

Татарская школа искусств в Семее была открыта в 1992 году. Более 120 учащихся разных национальностей от двух до 17 лет учатся игре на баяне, гитаре, домбре, флейте, фортепиано и скрипке, постигают тонкости теоретических музыкальных дисциплин, сольного и хорового вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства.

kctb.kz