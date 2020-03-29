Рецепт доброты и дружелюбия: в Каменск-Уральском учились готовить чак-чак

Воспитанники Синарского детского дома в Каменск-Уральском научились самостоятельно готовить чак-чак.

Полезный проект «Кулинарные истории» продолжает обучать детей из реабилитационного центра «Синарский» готовке простой, но в то же время вкусной выпечки. Этот проект стал победителем грантового конкурса РУСАЛа «Помогать просто».

Ранее ребята учились печь плюшки, пироги и пряники. В этот раз вся команда, руководители и участники, трудилась над изготовлением чак-чака, вкуснейшего лакомства татарской национальной кухни. Таким образом, они не только приобщались к кулинарному искусству, но и знакомились с национальной культурой и традициями татарского народа.

Как это обычно происходит на занятиях «Кулинарных историй», задавшись одной целью, ребята взаимодействуют с инструкторами и между собой, распределяют обязанности, помогают друг другу. Такой формат позволяет расширить круг общения воспитанников: они не только изучают рецепты и пробуют себя в этом, но и получают новые знакомства, учатся работать в команде с новыми людьми.

— Выполняя эту интересную и «сладкую» работу, мы можем твердо сказать, что чак-чак является выражением любви, доброты и дружелюбия, — делятся юные кулинары.

В завершение занятия состоялось традиционное чаепитие. Ребята лакомились своим изделием, угощали остальных и обсуждали процесс изготовления и новые знания.

— Каждое занятие по этому проекту получается особенным, — отмечает директор подразделения в Каменске-Уральском Центра социальных программ РУСАЛа Мария Курганская. — Ребята не просто осваивают технику приготовления – им рассказывают историю возникновения блюда. К обыденному приготовлению разработан творческий подход. И самое главное, что эти знания пригодятся им и во взрослой жизни.

Пресс-служба «РУСАЛ Каменск-Уральский»

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