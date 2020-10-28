Проект Карельской региональной общественной организации «Общество татарской культуры «Чулпан» нашел положительный отклик в дошкольных образовательных организациях.

Так, подготовительная группа «Белоснежка и семь гномов» из МДОУ №72 активно принимает участие в проекте «Рецепт дружелюбного сотрудничества». Детям очень интересно изучать традиции народов, проживающих на территории республики. Им читают национальные сказки, знакомят с национальными костюмами, песнями, танцами. Изучается государственная символика. Недавно малыши посетили мастер-класс по данной тематике.

Участвуя в проекте «Рецепты дружелюбного сотрудничества», воспитанники МДОУ «Детский сад 72» узнали много нового и интересного про различные национальности нашей страны. Занятия в «Выставочном зале» были познавательны и увлекательны. Всем понравилась подача методического материала через продуктивные виды деятельности. Проект сплотил семьи, педагогов дошкольных учреждений, руководителей МДОУ и представителей диаспор.

Напомним, проект «Рецепт дружелюбного сотрудничества» направлен на содействие в формировании и развитии культуры межнациональных отношений среди детей 5-7 лет Республики Карелия через организацию и проведение серии культурно-просветительных и образовательных мероприятий.