Резных дел мастер

В Елпачихе Бардымского района живут поистине уникальные, трудолюбивые люди, способные удивить, а иногда и поразить. Здесь вы найдете мастериц – рукодельниц, можете заказать металлические наличники, да и известный на всю округу реставратор мебели – тоже из этого села. С чем это связано – с наследием предков, месторасположением населенного пункта – наверное, никто не ответит. Поэтому, собираясь в очередную командировку в Елпачиху, я понимала – это будет интересно.

Глава поселения Миляуша Илфатовна Галина порекомендовала нам посетить Язита-абый, сказав, что он делает наличники. Дом Язита Зыкриевича мы нашли не сразу – тот словно укрылся на берегу речки, в зарослях ивы – то ли от чужого глаза, то ли от мирской суеты. И хотя дом Мустаевых найти непросто, увидев его раз, запомнишь надолго. Все окна украшены наличниками, да какими! Глазам не веря, я прикасаюсь, и чувствую, что это …пластик. И весь фасад дома украшен резными фигурами, и все из пластика.

– Раньше на окнах были деревянные наличники. Как-то увидел металлические, и подумал: а почему не сделать их из пластика? – начинает разговор Язит Зыкриевич еще на улице. – В Перми нашел магазин, где продают листовой пластик разных цветов, приобрел. Опыт работы с деревом есть, но с пластиком, как оказалось, работать сложнее. Одно неловкое движение – и он норовит треснуть. После подготовки всех элементов, склеиваю их специальным клеем и готово! Пластик не гниет, не ржавеет, не выцветает. Один недостаток – цена, уж очень дорогой.

Пройдя в дом, я удивилась еще больше – теперь уже расписным потолкам. Сперва и не понять, из чего это сделано. «Все просто: нужны потолочный плинтус, водоэмульсионная краска, колер, кисточка и фантазия. А сверху покрыть для долговечности и блеска специальным лаком – вот и весь секрет, – делится мой собеседник.- Когда все начали делать однотипный евроремонт, мне захотелось сделать потолок необычным, не как у всех. Увидел в магазине обоев эти потолочные плинтуса. А они белые, скучные, дай, думаю, разрисую. Попробовал – понравилось, и понеслось! Сколько метров уже разрисовал, не сосчитать».

По специальности Язит-абый тракторист, трудился на тракторе, комбайне, был мастером-наладчиком тракторов. Но тяга к прекрасному, узорам, красоте проявилась уже в школьные годы. В классе пятом он вырезал из фанеры различные поделки и дарил девочкам, как память о том времени сегодня сохранилась всего одна полочка. Мой собеседник давно на заслуженном отдыхе, но, по его признанию, сидеть без дела не привык. Если есть заказы на наличники – занят ими, за две недели может смастерить 5-6 наличников, а рекорд – 150 наличников за полгода. Его работы можно увидеть на окнах всего Бардымского района, а также населенных пунктов Лобаново, Оса, Янычи.

Он долго еще рассказывал о том, как придумывает узоры, показывал фотографии своих работ, а я радовалась, что в нашем районе живут умелые, трудолюбивые люди, которые, несмотря на свой преклонный возраст, могут и молодым «дать фору».

Венера ШАРАФУТДИНОВА.

Фото Ибрагима Тимганова.

http://tan-barda.ru/reznyih-del-master/