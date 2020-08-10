Римзиль Валеев: Модель управления современной России сформирована ещё при Золотой Орде

— В конкурсах, викторинах часто упоминаются факты истории Татарстана и татарского народа. А знаем ли мы ее? Как отражается в школьных учебниках история татар, Татарстана? Упоминается ли она там вообще?

— Сначала я бы сказал «Зачем?». Зачем нам сегодня нужно знать историю Татарстана и татар нормальному российскому человеку? В России сотни народов, 86 субъектов федерации, есть еще мировая история. Российская и русская история ещё не полностью раскрыта. А тут еще татары…

Для меня этот вопрос абсолютно ясный. Не только потому, что проводится юбилей республики. Подписан Указ президента России о 100-летии ТАССР. Не считаю это событие каким-то громким лозунгом, пропагандистским мероприятием. На самом деле это интересное и важное событие.

Дело в татарском следе в истории. В научных трудах, в интернете вы найдете тысячи источников, связанных с нашим краем и народом. Достаточно вспомнить карту «Тартарии», подаренную Путиным первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву к его 80-летию.

Часто напрашивается закономерный вопрос: почему появился Татарстан? Почему именно в 20 году ХХ века? И кто создал Татарстан в таком формате и в таких границах? Случайностей в таких делах не бывает.

Татарстан — специфическая республика. В России народов много, но немногие из них имеют историю своей государственности. Предки современных татар жили в своих государствах, которые назывались Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство. Именно в Джучи Улус (с начала XVII века западные историки этот регион стали называть Золотой Ордой) сформировалось государство со структурами сбора налогов, политического и военного управления, межобластных связей, которые со временем преобразовались в российское государство. С присоединением (объединением?) Казани, Астрахани, Касимова и Сибирского ханства ряда русских княжеств к Московской власти образовалось российское государство. Самостоятельные русские княжества не вели междуусобных войн в составе Золотой Орды. Именно в средние века они вошли в состав централизованного государства. Потом менялись границы, правители, столицы, конфессиональные приоритеты, даже политическая система, но страна осталась. Теперь она называется Российская Федерация — историческая родина татарского народа. Если бы об этом знали все, не повторяли бы, мол, Татарстан (или татары) отделяется от России.

— Отнюдь не все согласятся с трактовкой татарской истории в семитомнике, изданном Институтом истории Академии наук республики. У Рафаэля Хакимова часто находятся оппоненты из разных регионов.

— Если кто-то не согласен с научным трудом, то пусть пишет свой трактат, опровергает, доказывает. Именно для этого нужно изучать историю, защищать правдивые версии. Постигать мировую историю прямо со школьной скамьи. Разумеется, я не буду защищать мнение академика Рафаэля Хакимова и содержание семитомника «История татар». Сами посмотрите 4-5 тома и обнаружите, что среди авторов и членов редколлегии — виднейшие специалисты Российской Академии наук, историки Москвы, Санкт-Петербурга. Публикации российских ученых в открытом доступе в интернете, тексты и выступления на Ютьюб-канале. Обратите внимание, уже официально в учебниках не используется термин «татаро-монгольское иго». Чаще пишут «орда», вассальная зависимость. Сейчас очень актуально восстановление правдивой истории.

— У каждого в истории свой интерес. Возможны заблуждения и предвзятый подход, прихорашивание отдельных сторон и событий, и наоборот, сгущение мрачных красок.

— У меня интерес (думаю, и у всех остальных) — знать правду о своих предках, об всем мире. Понять ошибки, а так же достижения, ярких и великих личностей, рассказать их молодому поколению, детям. Мы живем в XXI веке, на своей Родине, имеем свою историю и культуру, свое лицо. В истории были великие, дикие и ужасные события. Но это история, а мы живем сегодня. Историю не переделаешь. Можно только исказить. А зачем? В средние века одни нравы были, а потом, в ХХ веке другие нравы. Например, в годы революции, гражданской войны, сталинских репрессий. А сегодня на дворе — реалии 2020 года.

— И что мы видим в Татарстане? Сходу не скажешь? Не то, чтобы 100 лет, даже не сразу поймешь, что происходило вчера, 3 или 33 года назад. А вы говорите о веках и даже тысячелетии.

— Правда, 1500 лет назад на территории современной России был Тюркский каганат — огромная территория между европейской частью современной России и Сибирью, Дальним Востоком. И Хазарский каганат был, и славянские княжества. Жили там предки татар и других тюркских народов, иудеев, и, разумеется, предки современных русских тоже.

И вот Татарстан сохранил лицо культурный код татарского народа. 5-6 миллионов татар — это на самом деле не так много. И не так мало. На Кавказе есть народы численностью по полмиллиона, а гремят на всю страну, на весь мир.

Если ты татарин, если у тебя в крови есть какая-та доля татарства, то нужно знать историю татар и Татарстана.

— Допустим, я школьник-шестиклассник из Иркутска. Зачем мне в учебниках по истории России нужно знать о татарах и о Татарстане?

— В программе по истории России действительно есть несколько часов, в течение которых проходят эпохи, связанные с историей татар. Это и понятно: ведь история Татарстана и татарского народа — важная часть российской и мировой истории. Если не ошибаюсь, истории Татарстана посвящены 10 уроков в рамках программы отечественной истории.

Молодой житель Иркутска должен знать историю России. Знать и римлян, и греков, и Византию. Что полторы тысячи лет назад была Киевская Русь, но ее нигде не называли княжеством. Зарождение российской государственности связывают с Великим Новгородом, с 862 годом, со времени призвания варягов. В 2012 году в Великом Новгороде торжественно отметили 1150 летие зарождения русской государственности. А становление и образование российского государства произошли значительно позже. При непосредственном участии и предков современных татар и других народов.

Кстати, в Великом Новгороде в 1862 году воздвигнут в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варягов на Русь монумент, который называется памятником 1000 летию России. Авторами проекта этого величественного памятника являются скульпторы Михаил Микешин, Иван Шредер и архитектор Виктор Гартман. Скульптурной композиции изображены цари, православные деятели и другие исторические личности. Только Ивана IV — Ивана Васильевича Грозного среди них вы не найдете. Ни один из русских царей не ставил памятник Ивану Грозному! Столь неоднозначна была его личность, несмотря на его вклад историю страны и расширения ее границ. Интересно же знать трактовки и оценки разных деятелей и разных эпох. Особенно в контексте истеричных попыток срочно поставить памятник Ивану Грозному, хотя бы в Чебоксарах.

Будет полезно, если мальчик из Иркутска будет знать, что территория его страны и региона 1500 лет назад размещала Тюркский каганат. А какие люди тогда жили на Дальнем Востоке, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, в Поволжье? Какой была Волжская Булгария, которая есть часть истории России? А потом — Золотая Орда?

Какие народы и как жили на территории от Дуная и Иркутска и Тихого океана? Любопытно знать не только кто с кем воевал, а кто какой вклад в культуру, технологию страны, в мировую цивилизацию внес? Какие духовные, гуманитарные ценности, профессиональные ценности оставили нам, россиянам, татарстанцам?

Не понимая этого, мы не сможем понять историю своей страны, ни народа, ни его будущее. Не сможем понять стиль жизни своего народа.

— А как узнать, какая история правдивая?

— Историки этим занимаются. Конференции, симпозиумы, труды. Но долго продолжался и обман, пропагандистские лживые фильмы и предвзятые ненаучные статейки попадаются и сейчас. Но серьезные ученые, настоящая наука, форумы с участием специалистов из разных стран не позволяют откровенно врать. В советское время мы изучали на уроках «татаро-монгольское иго». Был сделан образ «татарина-людоеда». После таких уроков в школах находили на перемене находили какого-нибудь татарчонка и избивали.

А сейчас мы узнали, что оказывается «татаро-монгольское иго» — это такая вассальная зависимость. Оказывается при Узбек-хане православные церкви строились, они были освобождены от налогов. Почему бы сегодня об этом не знать? Почему бы не знать, что налог в Золотой Орде составлял 10%? Изумление эти я слышал от главы администрации Рязанской области Лодкина, на праздновании 850 летия Касимово встречались. Он в неформальной обстановке говорил, что слишком много налогов надо выплачивать, а при Золотой Орде было только 10%.

Теперь для серьезного специалиста очевидно, что модель современной России, её модель управления, налоги, охрана границ, военное управление — это сформировано ещё в средние века, при Золотой Орде.

— Допустим я тот же самый шестиклассник, но уже живу в Москве. И мне, находясь в Москве, интереснее знать, как моя Москва, Московия, Московское государство завоёвывало всё и вся. И мне не интересно знать, чем там за пределами Москвы отличаются народы России. Что можно сказать такому школьнику?

— Во-первых, если школьник выйдет на улицу в Москве, то наверное пойдет погулять на улицу Арбат. Грамотный человек ему скажет «Арба аты», что это татарское слово. Значит на этой улице татары жили. В Москве есть «Старо-татарский переулок». И вообще, а что за село было на месте нынешней Москвы раньше? Как сам город образовался? Есть версия происхождения города, связанная с Юрием Долгоруким. Но есть и другие уточнения, с учетом других любопытных деталей.

У нас в Средние века, и даже в первом 1000-летии была совместная история. Мы сегодня вместе в многонациональной стране живём. И всегда так жили. Столицы у наших государств были разные, правители были разные.

Москвичу нужно знать, почему Россия такая большая. Был Советский Союз. Почему от Советского Союза некоторые государства откололись? А другие части страны не откалываются.

И как же управлять этим миром? 2/3 территории России как бы ещё не вполне освоены. На огромных северных просторах живёт мало людей. Миграция Дальнего Востока ощутимая.

— Что должен знать российский школьник о взятии Казани? Как правило, взятие города 1552 года всегда попадает в школьные учебники.

— Правдивая история нужна. Но нельзя допускать, чтобы из истории прилетали копья и стрелы. Российский школьник и особенно татарстанский, конечно, должен знать, почему Казань взяли. Это непростая история. Речь о событиях и нравах средневековья. Но точно нужно знать, что это всего лишь история. А историю не переделаешь, никакого реваншизма быть не может.

Было Московское княжество, которое расширялось на счет других княжеств. Они воевали между собой. Российскому царю хотелось расширить пространство своей территории и присоединить Казанское ханство, тем более в ханстве была другая религия — басурманская, то есть мусульманская.

— Вы же участвовали ещё в переписывании школьного учебника по истории России?

— Да. Вот учебник по 11 классу по истории России, авторской группы под руководством Никиты Вадимовича Загладина. И вот читаю я в этом учебнике, что Татарстан в начале 90-ых годов перестал платить налоги. В учебники такие страшилки написали про Татарстан. Что у нас установилось ханство в 90-ых годах. Что республика отделяется, не подчиняется федеральному центру.

Я написал письмо, без ругани, авторам учебника. Я предложил внести пять поправок в содержание текста учебника и даже в название одного параграфа. И все мои замечания, мои правки в тексте были приняты.

— Какие поправки вами были предложены?

— Параграф назывался «Общественно-политические проблемы в России в начале 90-ых годов». Там есть вот такие наводящие вопросы после параграфа: «В чем проявлялся национализм и сепаратизм в условиях перестройки?», «Какие причины вызвали эти явления?». А дальше заголовок «Обострение межнациональных конфликтов в Татарстане».

Давайте вспомним, в Татарстане в 90-ые годы обострились межнациональные конфликты или нет? Я был участником событий, мы собирали подписи за то, чтобы Татарстану дали статус союзной республики. Русские под этим требованием тоже подписывались. Межнациональных конфликтов не было. Было лишь требование федерализма, было желание, чтобы в Татарстане было побольше полномочий. Потому что 98% предприятий в республике принадлежали федеральному центру. А в распоряжении Татарстана оставалось… Я не знаю, может кумганы делали или хомуты какие-то. И всё! В ведении ТАССР было всего 2% предприятий. Мощнейшая авиапромышленность, нефтехимия, машиностроение, оборонка действовали как бы сами по себе, под управлением столичной конторы. Вот как начиналась идея суверенитета, когда советская система и индустрия разваливалась и кое-где реально развалилась.

Для нас статус союзной республики значил, что мы сами больше будем решать, будем распоряжаться нашими предприятиями, недрами. Вот тогда и появилась модель разграничения полномочий и предметов ведения между центром и республикой.

В том учебнике писалось о том, что Татарстан перестал платить федеральному центру налоги и ни слова об изменении межбюджетных отношений и о том, как республика спасала российскую оборонку, то есть отечественное авиастроение.

Вот Татарстан ругают, а между тем авиазавод бросили. «ТУ-160» — прекрасный самолёт, уже изготовили пассажирский ТУ-204, но не было денег на его испытания, сертификацию. Тогда федеральный центр перестал финансировать.

Помню, как Минтимер Шарипович Шаймиев убеждал депутатов Госсовета Татарстана, чтобы дать деньги из бюджета республики авиазаводу на конверсию, на содержание, на поддержку или на лицензирование уже изготовленных самолётов. Он запрашивал на испытание и лицензирование самолетов сотни миллионов рублей. Депутаты чуть ли не рыдали, говорили, зачем столько денег тратить, ведь авиазавод — это московский завод.

— Вообще-то и сейчас иногда обвиняют, что Татарстан «нагуливает жир», «пухнет», что мы федеральному центру налог не платим и отделиться хотим.

— Да, есть такие политиканы. Политические конкуренты. Именно поэтому у нас должна быть готовность защитить правдивую историю и современные процессы от наездов недоброжелателей.

Любят так спекулировать на национальной тематике. В том учебнике 11 класса отечественной истории я предложил следующие формулировки: «Как складывались межнациональный отношения в условиях перестройки?», «Были ли преодолены противоречия между центром и регионами?». И заголовок про обострение межнационального конфликта поменяли на заголовок «По пути решения национальных и региональных проблем». В общем, мы прописали, что Татарстан не разрушал правовое экономическое пространство, а добивался изменения структуры межбюджетных отношений. Все пять моих поправок были включены в учебник по истории России. Название параграфа изменили. Меня включили в состав редколлегии книги.

Авторы учебники не дышали злобно против Татарстана. Просто у них было обыденное сознание. Они читали, что пишут журналисты, что говорят с трибун политики и депутаты, были наслышаны, напугали народ, сами себя напугали. Говорят же, что в начале 90-ых годов из-за угрозы отделения Татарстана якобы в марийских лесах уже танки стояли. Хотели нас исправить. А не лучше ли исправлять ошибки в сознании, правдиво представлять историю и современность?

— Спасибо за интересную беседу!

Ильнур Ярхамов

kazanfirst.ru