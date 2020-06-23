Ринат Дасаев: «Мне всегда помогал Коран»

Ринат Дасаев — один из лучших голкиперов мира 1980-х годов. Заслуженный мастер спорта, серебряный призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион Советского Союза. 13 июня ему исполнилось 63 года. Ринат Файзрахманович редко даёт интервью, но для официального сайта КХЛ сделал исключение. Приводим наиболее интересные моменты интервью.

О хоккее, «Ак Барсе» и «Спартаке»

Давно известно, что Ринат Дасаев большой фанат хоккея. Он признается, что является болельщиком «Спартака» из-за своей клубной принадлежности и «Ак Барса», поскольку клуб представляет Татарстан. Также прославленный голкипер отдает должное бывшему главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову. Напомним, что на счету этого специалиста три Кубка Гагарина в казанском клубе, что сделало его самым титулованным в КХЛ.

— К сожалению, опять же из-за коронавируса сезон получился смазанным, но, тем не менее, и «Спартак» и «Ак Барс» своей игрой порадовать успели. При Зинэтуле Билялетдинове казанцы всегда попадали в полуфиналы и финалы. У Зинэтулы Хайдяровича свой неповторимый почерк, команда строго играла в обороне, чувствовалась стопроцентная дисциплина. После его ухода «Ак Барс» изменился, но в прошедшем сезоне снова был претендентом на кубок.

Что же касается «Спартака» — честь и хвала всем людям, которые помогли клубу восстановиться, подняться на высокий уровень. С приходом Олега Знарка красно-белые, конечно, преобразились. Чувствуется сплочённость состава. Да, Знарок всегда отличался жёсткостью. Практиковал это и в сборной и сейчас в «Спартаке». В то же время есть отличный контакт с игроками, которые все тренерские замыслы и соблюдают установки. Когда есть взаимопонимание – это дорогого стоит.

Знарок, побывал, скажем так, в академическом отпуске, отдохнул и вернулся с новыми силами, в новую команду, которая ставит перед собой амбициозные задачи. И правильно сделал. Интереснее всего именно поднимать команду, делать так, чтобы она играла на максимуме своих возможностей.

И мне очень нравится стиль команды. Никого из игроков выделять не стану, «Спартак» хорош как раз тем, что отличиться в нужный момент может кто угодно. Думаю, Знарок с его богатым тренерским опытом может в конце концов привести «Спартак» и к чемпионству. Почему бы и нет? Вижу, что в этом межсезонье приходят хорошие мастера, надеюсь, блеснут молодые игроки, — считает вратарь.

— В какой ещё области вы могли бы себя проявить?

— В Испании, где я жил и играл, занимался бизнесом. Открыл спортивный магазин, который просуществовал пять лет. Потом дело не пошло, пришлось закрыть. Я оказался не очень способным бизнесменом. Да и вообще вести дела в Испании крайне тяжело. Там приличная конкуренция, тем более если магазин находится в центре города. Попадались как хорошие люди, так и те, кто сильно завидовал.

Да и вообще жить там непросто. Иностранцам сложно найти работу. Плюс — я скучал по близким и друзьям. Заметьте, многие футболисты, которые выступали за границей, в итоге всё равно возвращались домой — тот же Александр Мостовой, Виктор Онопко… И хоккеисты, кстати, тоже, — говорит Дасаев.

О Коране

Ринат Дасаев родился в Астрахани, татарин по национальности, признается, что его семья верующая, как и он — с детства.

— Правда, что на каждой игре вы клали в ворота сумочку, в которой находился Коран вместе с запасными перчатками?

— Да. У меня вся семья верующая, и я тоже — с самого детства. Дома всегда был Коран. Однажды, после одного из матчей у меня его украли. Наверное, мальчишки, которые подавали мячи. Я тогда очень сильно расстроился. Коран всегда помогал. Пришлось покупать новый.

В команде все знали, что я хожу в мечеть. Правда, тогда, в Советском Союзе это не приветствовалось. Как сказал однажды один высокопоставленный человек: «Мне можно, а тебе — нет, потому что ты у всех на виду и на слуху». И ещё много чего было тогда нельзя. Например, шутить на тренировках.

— Популярность мешала вам жить?

— Иногда немного уставал, но в целом я к ней привык — как в России, так и за рубежом. Меня везде узнавали, и я всегда с удовольствием со всеми фотографировался и раздавал автографы. Никогда никому не отказывал.

— От Москвы до Гималаев лучше всех Ринат Дасаев…

— Да. Я это слышал много раз. Придумали болельщики, кричали с трибун. Приятно. Подстёгивало. Я стремился к тому, чтобы на самом деле быть таковым. Но звёздной болезнью, вроде, никогда не страдал. По крайней мере, никто такого не говорил.

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