РНКАТ Нижегородской области запустило проект создания «Аллеи славы нижегородских татар на ТАТАРСКОЙ АЛЛЕЕ»

Несмотря на пандемию, несмотря на многие возникшие проблемы которые почти в течение года усложняют деятельность национально-культурных объединений, Исполнительный комитет ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области» (РНКАТНО)», а также активисты организации смогли подстроится под новые условия.

Да, многие крупные мероприятия, такие как «Нижгарбикә», «НижгарФорум», «Фестиваль народного творчества», «Областной фестиваль», Областные сходы женщин, предпринимателей, краеведов и многие другие были отменены. Но несмотря на это, каждый любящий свою татарскую культуру и историю, проявил себя в течение года в онлайн марафонах и конкурсах РНКАТНО.

Женщины-активистки «Ак калфак» активно участвовали в мероприятиях по сохранению татарского языка, занимались благотворительностью. Активисты РНКАТНО регулярно принимали участие в мероприятиях, направленных на сохранение межнационального согласия.

И самое главное, ОО РНКАТНО запустило проект создания «Аллеи славы нижегородских татар на ТАТАРСКОЙ АЛЛЕЕ». «Не будем сдаваться. Не отпустим руки и продолжим нашу деятельность по сохранению нашей культуры истории», – решили и руководство, и активисты РНКАТНО.