enrutat
Главная / РНКАТ Нижегородской области запустило проект создания «Аллеи славы нижегородских татар на ТАТАРСКОЙ АЛЛЕЕ»
РНКАТ Нижегородской области запустило проект создания «Аллеи славы нижегородских татар на ТАТАРСКОЙ АЛЛЕЕ»

РНКАТ Нижегородской области запустило проект создания «Аллеи славы нижегородских татар на ТАТАРСКОЙ АЛЛЕЕ»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 26.11.2020 0 1

Несмотря на пандемию, несмотря на многие возникшие проблемы которые почти в течение года усложняют деятельность национально-культурных объединений, Исполнительный комитет ОО «Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области» (РНКАТНО)», а также активисты организации смогли подстроится под новые условия.

Да, многие крупные мероприятия, такие как «Нижгарбикә», «НижгарФорум», «Фестиваль народного творчества», «Областной фестиваль», Областные сходы женщин, предпринимателей, краеведов и многие другие были отменены. Но несмотря на это, каждый любящий свою татарскую культуру и историю, проявил себя в течение года в онлайн марафонах и конкурсах РНКАТНО.

Женщины-активистки «Ак калфак» активно участвовали в мероприятиях по сохранению татарского языка, занимались благотворительностью. Активисты РНКАТНО регулярно принимали участие в мероприятиях, направленных на сохранение межнационального согласия.

И самое главное, ОО РНКАТНО запустило проект создания «Аллеи славы нижегородских татар на ТАТАРСКОЙ АЛЛЕЕ». «Не будем сдаваться. Не отпустим руки и продолжим нашу деятельность по сохранению нашей культуры истории», – решили и руководство, и активисты РНКАТНО.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.