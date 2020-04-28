РНКАТ Пензы купила стиралку для работников больницы во время вируса

К нам, в Региональную общественную организацию «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области», поступило обращение от главного врача Пензенской городской больницы им Г.А.Захарьина Зиновьева Дмитрия Юрьевича с просьбой о помощи в приобретении стиральной машины. Стиральная машинка необходима в данный период времени для массовой стирки защитных халатов, в которых ежедневно работает медицинский персонал и, в не совсем простых условиях, борется за жизнь и здоровье каждого из нас. Хочется поблагодарить членов Исполкома и Президиума РОО «ТНКА Пензенской области», которые сразу отреагировали на обращение медиков.

8 апреля 2020 г. стиральная машина была закуплена и доставлена на территорию Пензенской городской больницы им. Г.А.Захарьина. Приятно отметить, что в такие сложные минуты наша общественная организация не находится в стороне от тех событий, которыми сейчас наполнена наша жизнь. Радует, что в РОО «ТНКА Пензенской области» собрались неравнодушные и достойные представители татар Сурского края, а именно — люди, умеющие сочувствовать и протягивать руку помощи в тяжелые минуты. Конечно ещё раз хочется выразить слова благодарности как от медицинского персонала больницы, нашим бизнесменам за неравнодушие и быстрое решение проблемы. Мы все вместе решим любые вопросы и осилим все невзгоды.

Татарская национально-культурная

автономия Пензенской области