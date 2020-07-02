РНКАТНО проводит областной конкурс «Сабантуй мизгелләре» — «Мгновения Сабантуя»

Областной конкурс «Сабантуй мизгелләре» — «Мгновения Сабантуя»

К сожалению, пандемия весла свои коррективы во все области нашей жизни. Не стало наших мероприятий, конкурсов и встреч. К сожалению, не будет в этом году и древнего ежегодного праздника Сабантуй. Но… Исполком Региональной национально-культурной автономии татар Нижегородской области (РНКАТНО) решил в рамках культурно-просветительского проекта «Нигеземә кайтып барам» — «Возвращение к истокам» объявить областной конкурс «Сабантуй мизгелләре» — «Мгновения Сабантуя». Об этом в соцсетях сообщают из РНКАТНО.

И тем самым вспомним самые интересные, забавные моменты Сабантуев в нашей жизни. Поделитесь с нами вашими уникальными историями, фото и видео, связанными с Сабантуями в нашей жизни, неважно был ли этот праздник в селе или городе, давно или недавно. Можно также изготовить и поделки на тему Сабантуя. Самые лучшие работы, которых выберет компетентное жюри, по итогу окончания конкурса будут опубликованы на сайте РНКАТНО www.nizgar.ru, в соцсетях, в специальном выпуске журнала «Нижегородские татары» и в газете «Туган як», прозвучат и по радио.

Торжественное награждение призеров дипломами и памятными подарками будет проходить на межрайонном итоговом культурно-просветительском мероприятии. Время и место проведения сообщится дополнительно.

Для участия в конкурсе необходимо подписанные работы (ФИО, возраст, телефон, населенный пункт) отправить до 30 сентября 2020 года в Оргкомитет на электронную почту rnkatno@mail.ru или представить по адресам:

1) г. Сергач, ул. Советская, д. 35, этаж 2, редакция газеты «Туган як».

2) с. Уразовка, ул. М. Джалиля, 29; этаж 2, редакция газеты «Сельские вести».

3) г. Н. Новгород, пер. Кожевенный, д. 10/13, офис РНКАТНО, этаж 2.

Справки по телефону 8(831) 216-36-14, 89200311996 Динара email: rnkatno@mail.ru

P.S. В данный момент вручаются электронные сертификаты участникам конкурсов, посвященных Габдулле Тукаю или 75-летию Победы, определяются лучшие работы. Итоговое мероприятие по вручению дипломов состоится (надеемся) осенью, о чем будет объявлено дополнительно.