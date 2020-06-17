«Роберт Нигматуллин — эталон татарского ученого мирового масштаба»

Сегодня, 17 июня легендарный российский ученый, Академик РАН, доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Искандерович Нигматуллин отмечает свой юбилей.

«Штаб татар Москвы», объединяющий более двух тысяч татар и выходцев из Татарстана и Башкортостана, сердечно поздравляет знаменитого ученого со знаменательным событием, считая его эталоном для подражания татарской молодежи.

Роберт Искандерович! Примите наши искренние поздравления с 80-летием. Для нас Вы являетесь эталоном российского ученого, настоящего патриота, мудрого татарского аксакала. Мы рады отметить, что Вы принимаете участие в проектах «Штаба татар», выступая перед молодёжью о наших знаменитых соотечественниках. Вы большое внимание уделяете образованию, обучению молодежи, много трудитесь в сохранении исторической памяти, усердно защищаете российскую науку на мировом масштабе.

Для татар России, особенно для соотечественников, проживающих в столице России, Вы – пример чести, мудрости. А для молодежи «Штаба татар Москвы» Вы пример для подражания.

Роберт Искандерович, желаем Вам счастья, долгих лет и крепкого здоровья!

Штаб татар Москвы