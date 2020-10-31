Родной язык объединяет

25 октября в Центральной библиотеке г.Находки состоялась встреча нескольких поколений членов Находкинской татаро-башкирской общественной организации «Туган тел» («Родной язык»). Встреча посвящена теме сохранения родного языка.

В уютном зале библиотеки дети и подростки нашей арт-студии «Сандугач» слушали воспоминания старшего поколения о том, какие пути привели их предков в 19 веке на дальневосточную землю, как они преодолевали жизненные трудности. Несмотря на оторванность от исторической малой родины, многие переселенцы старались не утратить и традиции, и общение на родном языке. Мадина Нуриахметовна Курбанова показала бережно сохраненные семейные реликвии – старинные книги на арабском языке. А Хатмулла Габдулович Ялалтдинов, подполковник запаса ВВС, рассказал о своей военной службе в Приморском крае и посетовал, что в гарнизоне не было возможности читать татарскую литературу. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, он планирует осуществить свою давнишнюю мечту свободно говорить на родном языке.

А теперь и молодое поколение приступает к изучению татарского языка. Ведь для этого есть все условия, в том числе подаренные Всемирным конгрессом татар комплекты учебников, буквари и рабочие тетради.

Заместитель председателя правления

Находкинской татаро-башкирской общественной организации

«Туган тел» («Родной язык»)

Камиля Усмановна Глытина

