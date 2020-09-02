Российский этнографический музей поздравил Постоянное представительство РТ с Днём Республики Татарстан

В адрес Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжают поступать поздравления с Днём Республики Татарстан. Так, сотрудники «Российского этнографического музея» в своей телеграмме отметили:

«Дорогие друзья! Российский этнографический музей поздравляет вас с Днём Республики Татарстан! В этот день мы хотим выразить вам свою благодарность за то, что вы помогали музею открыть обновлённую экспозицию, посвящённую традиционной культуре татар Поволжья и Приуралья. Благодаря содействию и финансовой поддержке Правительства Республики Татарстан, музей радует своих посетителей великолепными экспонатами и увлекательными экскурсиями по постоянной выставке «татары Поволжья и Приуралья 19-20 вв.». Многие экспонаты, представленные в нём, являются дарами представителей татарского сообщества Санкт-Петербурга. От лица всего музея мы говорим вам спасибо, поздравляем вас с праздником и желаем вам крепкого здоровья, процветания, благополучия, развития творческого потенциала и созидательной энергии для дальнейших свершений! С уважением, Российский этнографический музей».

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