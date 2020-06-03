Россвязь выпустила марку с татарской вышивкой

Накануне Федеральное агентство связи (Россвязь) и «Марка» выпустили в обращение серию «Декоративно-прикладное искусство», состоящую из четырех марок с изображениями традиционной вышивки народов России.

В том числе была выпущена марка с татарской вышивкой тамбурным швом XX века. На ней изображен фрагмент салфетки для посуды из деревни Кулле-Кими Атнинского района.

Также появились марки с марийской, чувашской и карельской вышивками.

27 мая в Госсовете Татарстана прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия Татарской АССР.

realnoevremya.ru