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Россвязь выпустила марку с татарской вышивкой

Россвязь выпустила марку с татарской вышивкой

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 03.06.2020 0 11

Накануне Федеральное агентство связи (Россвязь) и «Марка» выпустили в обращение серию «Декоративно-прикладное искусство», состоящую из четырех марок с изображениями традиционной вышивки народов России.

В том числе была выпущена марка с татарской вышивкой тамбурным швом XX века. На ней изображен фрагмент салфетки для посуды из деревни Кулле-Кими Атнинского района.

Также появились марки с марийской, чувашской и карельской вышивками.

27 мая в Госсовете Татарстана прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия Татарской АССР.

realnoevremya.ru

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