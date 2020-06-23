РТНКА Красноярского края «ЯР» зажгла Огонь памяти

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны 22 июня в нашей стране объявлен Днем памяти и скорби. В этот день проходит акция «Свеча памяти», посвященная подвигу советского солдата и самой большой жертве нашего многонационального народа во имя спасения всего мира и всех народов. Это живой памятник скорби.

К сожалению, пандемия внесла изменения в эти масштабные мероприятия. Региональная татарская национально-культурная автономия Красноярского края «ЯР» приняла решение зажечь Огонь памяти от Вечного огня в краевом центре и доставить его в деревню Елга Большеулуйского района, на территории которой был снят режим самоизоляции. Елга — основанная татарами-«столыпинцами» небольшая таежная деревня, расположенная в 260 км от краевого центра. Из этой деревни на фронт ушли 54 жителя, 37 из которых не вернулись. Один из фронтовиков, Брыжатый Михаил Федотович, сержант, командир орудия, награжден тремя орденами Красной звезды. Был призван в октябре 1941 года, демобилизовался в 1945 году.

Огонь памяти перевозили в керосиновом фонаре («Летучая мышь»), который немного усовершенствовали. С соблюдением всех мер безопасности на площадке Памятного знака посвященного фронтовикам д. Елга были зажжены Свечи памяти от привезенного огня.

Традиции жителей д. Елга принимать участие в акции «Свеча памяти» более 10 лет. В этот день на площадке звучали песни военных лет. В 16:15 участники акции приняли участие в Общероссийской минуте молчания. Многие семьи жителей деревни стали родными для приемных и опекаемых детей. Из общего количества учащихся школы таких детей более 50%. Все они воспитываются в семьях наряду со своими детьми в одинаковых условиях. Эти дети с большим желанием изучают татарский язык, язык новых родителей. Татарский язык включен в учебное расписание занятий школы.

Вагиз Файзуллин