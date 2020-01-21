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Руководитель «Ак калфак» Пензенской области обсудила возможности совместной работы с председателем Пензенского отделения «Союза женщин России»

Руководитель «Ак калфак» Пензенской области обсудила возможности совместной работы с председателем Пензенского отделения «Союза женщин России»

в Новости, Слайдер, Общество, Всемирный форум татарских женщин, Соотечественники, 21.01.2020 0 3

20 января состоялась рабочая  встреча руководителя Пензенской региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Эльмиры Васильевой с  председателем  Пензенского регионального отделения «Союза женщин России», депутатом Законодательного собрания Пензенской области, директором благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольгой  Александровной  Чистяковой.

На встрече обсудили возможности совместной работы,  наметили проведение мероприятий в рамках Национальных проектов России. Также Ольга Александровна была приглашена на женский форум татарских женщин, приуроченный к 5-летию Пензенского «Ак калфака».

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