Руководитель «Ак калфак» Пензенской области обсудила возможности совместной работы с председателем Пензенского отделения «Союза женщин России»

20 января состоялась рабочая встреча руководителя Пензенской региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Эльмиры Васильевой с председателем Пензенского регионального отделения «Союза женщин России», депутатом Законодательного собрания Пензенской области, директором благотворительного фонда «Караван добрых дел» Ольгой Александровной Чистяковой.

На встрече обсудили возможности совместной работы, наметили проведение мероприятий в рамках Национальных проектов России. Также Ольга Александровна была приглашена на женский форум татарских женщин, приуроченный к 5-летию Пензенского «Ак калфака».