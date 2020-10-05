Руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар назначен Данис Фанисович Шакиров

Первый заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров с 25 сентября 2020 года перешел на новую должность. Он назначен руководителем Исполнительного комитета ВКТ. Об этом коллективу сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.

«Перед нами стоят большие задачи, поставленные Президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Будем и дальше работать вместе. Ринат Зиннурович подготовил себе достойную замену,» — заявил председатель Национального Совета.

Ринат Зиннурович Закиров остается Советником.

Для справки:

Родился 15 октября 1988 года в городе Менделеевск ТАССР.

Образование

В 2011 году с отличием окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Филология».

Кандидат филологических наук.

Трудовая деятельность

В 2011-2014 гг. – работал ведущим референтом, начальником отдела по работе с местными отделениями Всемирного конгресса татар по Республике Татарстан.

С 2014 по 2015 гг. – заместитель начальника отдела межрегионального сотрудничества, учебно-методического сопровождения образовательного процесса Министерства образования и науки РТ, (заведующий сектором межрегионального сотрудничества Министерства образования и науки РТ)

С 2015 по 2020 гг. – первый заместитель председателя Исполкома Всемирного конгресса татар.

С сентября 2020 года — Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар.

Награды

Нагрудной знак: «За заслуги в области культуры».