Руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар назначен Данис Фанисович Шакиров

Первый заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров с 25 сентября 2020 года перешел на новую должность. Он назначен руководителем Исполнительного комитета ВКТ. Об этом коллективу сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев.
«Перед нами стоят большие задачи, поставленные Президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Будем и дальше работать вместе. Ринат Зиннурович подготовил себе достойную замену,» — заявил председатель Национального Совета.
Ринат Зиннурович Закиров остается Советником.
Для справки:
Родился 15 октября 1988 года в городе Менделеевск ТАССР.
Образование
- В 2011 году с отличием окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «Филология».
- Кандидат филологических наук.
Трудовая деятельность
В 2011-2014 гг. – работал ведущим референтом, начальником отдела по работе с местными отделениями Всемирного конгресса татар по Республике Татарстан.
С 2014 по 2015 гг. – заместитель начальника отдела межрегионального сотрудничества, учебно-методического сопровождения образовательного процесса Министерства образования и науки РТ, (заведующий сектором межрегионального сотрудничества Министерства образования и науки РТ)
С 2015 по 2020 гг. – первый заместитель председателя Исполкома Всемирного конгресса татар.
С сентября 2020 года — Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар.
Награды
Нагрудной знак: «За заслуги в области культуры».