Руководители татарских организаций Приволжского федерального округа посетили с. Татарская Каргала

Сегодня руководители татарских общественных организаций Приволжского федерального округа, которые собрались в Оренбургской области, посетили с.Татарская Каргала. Делегацию под руководством заместителя Премьер-министра РТ, Председателя Национального совета ВКТ Василя Шайхразиева встретил глава муниципального образования Татаро-Каргалинского сельсовета Талгат Хасанов. Встреча гостей прошла в сельском Доме культуры. Как рассказал глава сельсовета, Татарская Каргала была основана в 1741 году Сеитом (Сагитом) Хаялином, выходцем из Казанского уезда. За всю историю на территории села произошли три больших пожара, в результате которых была уничтожена большая часть поселения. «На сегодняшний день в Татарской Каргале проживают 5 тысяч жителей, есть школа, детский сад, Дом культуры и 3 мечети. В школе обучаются более 600 детей. Татарский преподается как отдельный предмет, а не как факультатив. В здании школы уже 7 лет работает музей. В Доме культуры работает народный театр «Яктылык» и народный ансамбль танца. Большая часть жителей села занимаются вязанием шалей», — сказал Талгат Хасанов в своей речи.

Василь Шайхразиев, поблагодарив главу сельсовета и жителей за гостеприимство, рассказал о цели визита в Оренбургскую область (напомним, вчера в г. Оренбург прошла эстафета торжественной церемонии чествования флага 100-летия образования ТАССР). Также председатель Нацсовета затронул тему татарского языка, отметив о важности его использования в семье.

К слову, по результатам переписи 2010 г. более 90 процентов населения села – татары.

Далее в рамках программы делегация татарского актива под руководством Василя Шайхразиева посетили Татаро-Каргалинскую СОШ, старейшую соборную мечеть села «Куш-манара» и детский садик.