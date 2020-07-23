Руководство ДУМРБ приняло участие в совещании по проведению праздника Курбан Байрам

21 июля состоялось заседание Комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений и взаимодействия с религиозными организациями при Администрации Уфы, под председательством заместителя главы Администрации ГО город Уфа Рустема Газизова.

В совещании приняли участие председатель Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Республики Башкортостан Азат Фаттахов, начальник Управления ветеринарии РБ Азат Зиганшин, заместители глав администраций районов города, представители структурных подразделений муниципалитета, Управления МВД России по городу Уфе, городского Центра общественной безопасности и Управления пожарной охраны.

Члены комиссии и приглашенные обсудили вопросы подготовки и проведения праздника Курбан Байрам на территории Уфы.

«На данный момент рассматривается формат празднования, включающий в себя проведение молитв в мечетях и работу площадок для проведения религиозных обрядов. При этом стоит особо отметить, что все мероприятия должны быть организованы строго с соблюдением рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора, масочного режима, социальной дистанции и без массового скопления людей,» — подчеркнул в ходе совещания Рустем Газизов.

Муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Айнур Биргалин в своем выступлении поддержал необходимость соблюдения социальной дистанции, установку меток в мечетях и на прилегающей территории, а так же в случае праздничного намаза на прилегающей территории, прихожане имели собой молитвенные коврики. Кроме того, волонтеры Духовного управления мусульман Республики Башкортостан готовы помогать верующим в соблюдении ограничительных мер: выдавать маски и следить за социальной дистанцией прихожан.

Специальных площадок для религиозных обрядов по опыту прошлого года для удобства горожан планируется организовать две: перед торговым центром «Караван», который расположен в непосредственной близости к поселку Зинино, и на территории Северного автовокзала для жителей северной части города.

При входах на территории мечетей и праздничных площадок будет организована раздача масок и при необходимости перчаток. В мечетях разместят санитайзеры для обработки рук. Имамы, Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, будут проводить работу с верующими по разъяснению особенностей проведения Курбан Байрама с учетом нынешней эпидемиологической обстановки и действующего на территории Башкортостана режима повышенной готовности.

Пресс-служба ДУМРБ

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