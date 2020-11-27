26-27 ноября 2020 года руководство Исполкома Всемирного конгресса татар посетило Пермский край. Программа двухдневного визита включила в себя встречи с активом татарской общественности г.Чайковский, Бардымского, Уинского, Октябрьского, Кургурского районов Пермского края, где состоялось подведение итогов работы Исполкома Всемирного конгресса татар за 2020 год и были поставлены задачи на 2021 год.

В первый день рабочего визита, 26 ноября, в здании администрации Чайковского городского округа прошла встреча с активом татарской общественной организации г.Чайковский Пермского края. В рамках встречи соотечественники поделились опытом общественной работы.

27 ноября делегация из Татарстана встретилась с Главой Бардымского муниципального округа Халилем Алапановым. “На сегодняшний день на территории Бардымского округа проживает подрядка 23 тысяч человек. Большинство из них татарской национальности. Практически во всех школах округа ведется преподавание татарского языка. Стоит сказать, что Татарстан оказывает большую поддержку в обеспечении школ необходимыми учебниками”, — заявил Глава округа.

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, в свою очередь, отметил, что роль Бардымского муниципального округа в татарском мире крайне велика: “Не зря здесь был проведен Всероссийский сельский Сабантуй”.

Он также не оставил без внимания и прошедшее в августе текущего года Расширенное заседание Национального Совета Всемирного конгресса татар (Милләт Җыены). Напомним, в ходе мероприятия был принят документ “ТАТАРЫ: СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЯ”. Кроме того, Данис Шакиров рассказал о государственных программах, направленных на сохранение и развитие татарского языка.

Затем гости отправились в общеобразовательные учреждения Бардымского округа, возложив перед этим цветы памятнику Г. Тукаю.

Во второй половине дня гости из Татарстана посетили села Чайка и Усть-Турка, где также прошли встречи с активом татарской общественности.