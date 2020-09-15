Руководство РТ выразило соболезнования в связи со смертью Хамдуны Тимергалиевой

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи со смертью популярной исполнительницы татарских песен, народной артистки РТ и Башкортостана Хамдуны Тимергалиевой. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Хамдуна Тимергалиева родилась 24 мая 1949 года в деревне Кутлиярово Бураевского района Башкирской АССР. В 1970 году она окончила Башкирское республиканское культурно-просветительное училище. Обладательница редкого по красоте голоса уже с первых выступлений завоевала народную любовь и популярность.

С 1976 года творческая жизнь Тимергалиевой связана с коллективом Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Работа в концертных бригадах признанных мастеров сцены Эмиля Залялетдинова, Габдуллы Рахимкулова, Ильгама Шакирова помогла исполнительнице совершенствоваться как вокалистке и создать свой эстрадный коллектив, с которым она гастролировала в России и за рубежом. Тимергалиеву знали и любили в Турции, Австралии, Китае и других странах.

«Высочайший профессионализм, необыкновенная работоспособность, глубокое знание этнического фольклора позволяли Хамдуне Тимергалиевой передавать самобытную красоту и вековую мудрость народных песен, глубину содержания авторских произведений. Своим уникальным исполнением она дала вторую жизнь жемчужинам народного творчества, возрождая отдельные песни, потерянные в потоке времени», — говорится в документе.

Творчество Тимергалиевой любили многие поколения слушателей. Именно она была первой профессиональной исполнительницей старинных татарских и башкирских народных песен, таких как «Җомга», «Ялгыз каен», «Әлмәлүк көе», «Галигә барам әле», «Тәтешле көе», «Борай», «Бибизәкә», «Безнең дуслар марилар».

Ее репертуар включал более 750 композиций. Народные песни «Уф, йөрәгем», «Күл буенда», «Ай-һай, гөлкәем», «Усы буйлары», «Ак чук, зәңгәр шәл» в ее исполнении стали популярными среди зрителей и заняли свое достойное место в золотом фонде татарской эстрады. Хамдуна Тимергалиева до самой смерти выходила на сцену и была активным членом клуба ветеранов филармонии им. Г. Тукая.

«Тимергалиеву всегда отличали беззаветное служение любимому делу и уникальный дар исполнителя. Светлая память о любимой народной певице, которая внесла неоценимый вклад в сохранение и развитие татарского вокального исполнительского искусства, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в документе.

Некролог подписали Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, директор филармонии им. Г. Тукая Кадим Нуруллин, председатель Союза композиторов РТ Рашид Калимуллин и народный артист Татарстана и Башкортостана Салават Фатхутдинов.

tatar-inform.ru