Рушан Аббясов: хадж заменить ничем невозможно

Как отнеслись мусульмане к закрытию мечетей, а также к возможной отмене хаджа, рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель главы Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов.

Подготовка к сезону хаджа 2020 года официально приостановлена до стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Пока нет окончательной информации о том, что сезона хаджа в этом году не будет. Власти Саудовской Аравии не приняли таких решений, однако предупредили нас. Мы получили ноту из посольства от Министерства по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, чтобы пока наши компании не заключали договора с авиаперевозчиками и гостиницами для того, чтобы потом не нести убытки», — рассказал Аббясов Sputnik Узбекистан.

Он уточнил, что на сегодняшний день решение об окончательной отмене не принято и пока мы надеемся, что хадж все-таки состоится, если улучшиться эпидемиологическая ситуация в мире.

«Но если вдруг это все-таки произойдет, и паломники не смогут поехать в этом году, то будем надеется, что они останутся здоровы и смогут совершить хадж в следующем году, потому что заменить хадж ничем невозможно. Все отнеслись к этому с пониманием, как и к закрытию на карантин мечетей во всех странах исламского мира», — пояснил муфтий.

Он также рассказал, что имамы перешли на дистанционную форму общения с верующими.

«Проходят онлайн проповеди, люди могут подключаться через интернет, соцсети. Верующие свои дома сделали мечетями», — добавил он.

muslim.ru