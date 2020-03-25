Рустам Минниханов анонсировал онлайн-выступления артистов Татарстана

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов анонсировал инициативу популярных артистов республики – они выступят онлайн, чтобы порадовать поклонников по всему миру и подбодрить жителей республики, которые находятся на самоизоляции или карантине из-за короновируса.

«Хорошая инициатива наших артистов! Артистларыбызның бу тәкъдимен мин бик хуплыйм, шәп фикер булган бу!», — написал Рустам Минниханов в своем инстаграм-аккаунте.

Серию онлайн-выступлений откроет народный артист РТ Салават Фатхетдинов. Концерт запланирован на 25 марта. Начало в 19:00. Идею поддержали Эльмира Калимуллина, Дина Гарипова, Диляра Вагапова и Ришат Тухватуллин. Они договорились провести несколько «квартирников» в прямом эфире, чтобы поддержать всех, кто нуждается сейчас в позитивных эмоциях и общении. Во время отмены массовых мероприятий появилась уникальная возможность услышать живое выступление артистов и пообщаться с ними перед началом онлайн концерта. Слушатели смогут писать комментарии и задавать вопросы.

Событие такого масштаба впервые будет организовано на площадках официальных интернет-сообществ Республики Татарстан в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и Instagram.

Кроме того, сегодня в 18:00 в эфире «Татар радиосы» стартует марафон прямых включений из студии, где певцы татарской эстрады будут исполнять свои музыкальные композиции.

rt-online.ru