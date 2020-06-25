Рустам Минниханов и Марат Хуснуллин открыли один из старейших ДК Казани после капремонта

Сегодня в казанском посёлке Дербышки состоялось открытие Дворца культуры им.С.Саид-Галиева после капитального ремонта. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев, Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

ДК им.С.Саид-Галиева — один из старейших домов культуры Казани, памятник архитектуры Сталинской эпохи, назван в честь советского партийного деятеля Сахиб-Гарей Саид-Галиева. Построен в 1959 году. К зданию примыкает парк, на площади перед Дворцом культуры располагаются сквер и фонтан.

Марат Хуснуллин отметил, что ремонт ДК им.С.Саид-Галиева проходил в непростой период, связанный с эпидемиологической обстановкой и экономическими трудностями. «Несмотря на все сложности, работы на объекте завершены в срок. Я помню этот ДК, помню как мы приезжали сюда ещё детьми. Потом в какие-то годы он был не в самом лучшем состоянии. То, что сегодня его открывают в таком прекрасном виде — это огромное достижение. Хочу поблагодарить руководство республики за то, что нашли возможность привести здание в такое отличное состояние», — сказал вице-премьер РФ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что ДК им.С.Саид-Галиева всегда был очень востребован среди горожан. За 60-летнюю историю на различных культурно-досуговых мероприятиях здесь побывало более 30 млн. зрителей. Творческие коллективы занимали призовые места на российских и международных фестивалях и форумах. «Я уверен, что данный объект будет одним из больших достояний нашей столицы», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что системная работа по ремонту дворцов культуры и строительству сельских клубов входит в большой план действий в рамках реализации нацпроектов, определённых Президентом России Владимиром Путиным. «Мы будем и впредь продолжать работу в данном направлении. У нас ещё несколько серьёзных объектов в этом году. Это Алафузовский театр, Дворец культуры железнодорожников в поселке Юдино, культурный центр „Чулпан“ и ряд других проектов», — добавил Президент Татарстана.

Капитальный ремонт стартовал летом прошлого года. ДК им.С.Саид-Галиева – одно из самых богато украшенных зданий. Помещения оформлены уникальными авторскими люстрами и бра, авторской лепниной, выполненной в художественных мастерских Ленинграда. Поэтому большое внимание уделили реставрационной работе.

Заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев положительно оценил, что при модернизации объектов культуры большое внимание в республике уделяется сохранению национальных традиций. «Очень ценно, что ввод объекта пришёлся на такую юбилейную дату, как 100-летие образования ТАССР», — заметил он.

Затем Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград Республики Татарстан сотрудникам ДК.

После этого Президент РТ и вице-премьер РФ осмотрели помещения обновлённого учреждения культуры, посетили концертный зал, библиотеку, многофункциональный кинозал, а также ознакомились с основными направлениями деятельности дворца культуры. В режиме ВКС за ремонт здания руководство республики поблагодарили активные участники художественной самодеятельности ДК.

Дворец культуры им.С.Саид-Галиева находится на территории Советского района Казани и обслуживает население жилого массива Дербышки и прилегающие к нему поселения: Киндери, Аки, Сосновка, Нагорный, Большие и Малые Дербышки, Научный городок, Ветеринарный городок. В районе обслуживания ДК находятся 9 школ и гимназий, 2 профессиональных лицея, строительный колледж, 2 детских дома-интерната, дом-интернат для детей-инвалидов, 10 детских садов, промышленные предприятия. Во дворце культуры работает три отдела: детский, художественный, культурно-досуговый. Действует 45 клубных формирований, в которых заняты свыше 3 тыс. человек.

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