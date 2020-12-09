Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к могиле Героя Советского Союза Бориса Кузнецова

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев на Арском кладбище Казани возложили цветы к могиле участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова.

Также в церемонии приняли участие Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, близкие и родственники Бориса Кузнецова.

Напомним, что сегодня в России отмечается День Героев Отечества.

Борис Кириллович Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту Кузнецову Борису Кирилловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Борис Кириллович Кузнецов умер 12 ноября этого года в возрасте 94 лет.

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