Рустам Минниханов и Радий Хабиров открыли в Казани памятник поэту Мустаю Кариму

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с Главой Башкортостана Радием Хабировым открыли памятник Герою Социалистического Труда, народному поэту Башкирской АССР, писателю и драматургу Мустаю Кариму. Торжественное мероприятие прошло в сквере имени Мустая Карима на пересечении улиц Оренбургский тракт и Даурская.

«В этом году уже Татарстану исполняется 100 лет. И сегодня вновь происходит радостное и важное событие для наших народов и регионов: в столице нашей республики мы открываем памятник Мустаю Кариму — классику башкирской литературы, поэтому, драматургу, публицисту, участнику Великой отечественной войны. Его имя золотыми буквами вписано в российскую и мировую литературу», — отметил Рустам Минниханов.

Он выразил уверенность, что монумент послужит дальнейшему укреплению татаро-башкирской дружбы, продолжит наши традиции культурного обмена и сотрудничества.

«Рустам Нургалиевич, позвольте считать открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Башкортостана и Татарстана, и нашей с вами настоящей мужской дружбы», — обратился к Президенту РТ Радий Хабиров.

По его словам, памятник навсегда станет символом процветания и движения вперед двух республик на благо России.

Общая стоимость скульптуры составила 45 млн рублей. Ее автором стал председатель Союза художников Российской Федерации, народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику.

Напомним, что 18 апреля прошлого года на площади перед Уфимским государственным татарским театром «Нур» в рамках Дней Республики Татарстан открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии также поучаствовали Глава Башкортостана Радий Хабиров и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Екатерина Ларионова

tatar-inform.ru