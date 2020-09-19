Рустам Минниханов обратится с президентским посланием к Госсовету РТ 24 сентября

Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 сентября выступит перед депутатами Госсовета РТ с ежегодным посланием. Об этом сообщил руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин.

«В четверг, 24 сентября, в Государственном большом концентром зале имени Салиха Сайдашева состоится 14-е заседание Государственного Совета РТ с повесткой дня „Ежегодное послание Президента Республики Татарстан Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики“», — сказал Мухаметшин.

По его словам, в тот же день планируется проведение и 15-го заседания Государственного Совета РТ, которое состоится в зале заседаний республиканского парламента.

tatar-inform.ru