enrutat
Главная / Рустам Минниханов обратится с президентским посланием к Госсовету РТ 24 сентября
Рустам Минниханов обратится с президентским посланием к Госсовету РТ 24 сентября

Рустам Минниханов обратится с президентским посланием к Госсовету РТ 24 сентября

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Политика, Главные новости, 19.09.2020 0 5

Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 сентября выступит перед депутатами Госсовета РТ с ежегодным посланием. Об этом сообщил руководитель парламента республики Фарид Мухаметшин.

«В четверг, 24 сентября, в Государственном большом концентром зале имени Салиха Сайдашева состоится 14-е заседание Государственного Совета РТ с повесткой дня „Ежегодное послание Президента Республики Татарстан Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении республики“», — сказал Мухаметшин.

По его словам, в тот же день планируется проведение и 15-го заседания Государственного Совета РТ, которое состоится в зале заседаний республиканского парламента.

tatar-inform.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.