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Рустам Минниханов обсудил с главой Алтая разведение снежных барсов и организацию Сабантуя

Рустам Минниханов обсудил с главой Алтая разведение снежных барсов и организацию Сабантуя

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Политика, Главные новости, 23.09.2020 0 2

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписали дорожную карту по Соглашению о сотрудничестве между двумя регионами. Они обсудили многие вопросы, в том числе восстановление популяции снежного барса и проведение Сабантуя.

Олег Хорохордин рассказал, что для республики наибольший интерес представляют продвижение туризма и опыт Татарстана в создании и развитии особых экономических зон и промпарков.

Он пригласил Рустама Минниханова на празднование 30-летия Республики Алтай в 2021 году и предложил организовать там в том же году Сабантуй. Президент Татарстана принял приглашение и пообещал рассмотреть возможность организации татарского праздника.

realnoevremya.ru

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