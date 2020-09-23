Рустам Минниханов обсудил с главой Алтая разведение снежных барсов и организацию Сабантуя

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписали дорожную карту по Соглашению о сотрудничестве между двумя регионами. Они обсудили многие вопросы, в том числе восстановление популяции снежного барса и проведение Сабантуя.

Олег Хорохордин рассказал, что для республики наибольший интерес представляют продвижение туризма и опыт Татарстана в создании и развитии особых экономических зон и промпарков.

Он пригласил Рустама Минниханова на празднование 30-летия Республики Алтай в 2021 году и предложил организовать там в том же году Сабантуй. Президент Татарстана принял приглашение и пообещал рассмотреть возможность организации татарского праздника.

realnoevremya.ru