Рустам Минниханов обсудил торгово-экономические отношения с Премьер-министром Казахстана

27 сентября, в воскресенье, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым во время рабочего визита Рустама Минниханова в Костанай (Республика Казахстан), сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В рамках встречи стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и гуманитарных отношений между Казахстаном и Республикой Татарстан», — говорится в официальном сообщении.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Казахстан — это один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Так, в Казани действует Генеральное консульство Казахстана, а в Нур-Султане — представительство Республики Татарстан. В Казахстане работают ведущие татарстанские компании. Действует двустороннее соглашение о принципах торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Также Президент Татарстана обозначил перспективы сотрудничества в сфере культуры, спорта, науки и образования. В Казахстане живут более 200 тысяч татар, которые вносят вклад в социально-экономическое развитие страны и расширение гуманитарного сотрудничества с Татарстаном.

Аскар Мамин высоко оценил уровень сотрудничества Казахстана и Татарстана, отметив большой потенциал для его дальнейшего развития.

Как сообщило агентство «Татар-информ», в это воскресенье запущены три проекта по сотрудничеству в области автомобилестроения. Более подробно од этом можете узнать из специального репортажа ТВ Казахстана

https://youtu.be/neSdg52D_Fg