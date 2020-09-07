Рустам Минниханов ответит на вопросы татарстанцев в эфире телеканалов и в соцсетях

Президент Татарстана Рустам Минниханов 10 сентября в 13 часов ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире республиканских телеканалов и в социальных сетях.

Прямой эфир Рустама Минниханова приурочен к 100-летию ТАССР, которое празднуется в этом году. Каковы главные успехи и достижения современного Татарстана, как развивается республика в XXI веке – на эти и другие вопросы ответит Президент РТ.

В ходе прямого эфира ведущие – Дмитрий Аверкиев и Сергей Магданов – зададут Президенту Татарстана наиболее актуальные вопросы, интересующие жителей республики.

Задать вопрос Президенту РТ можно по телефону редакции телеканала «Татарстан 24»: 8 (843) 224-24-24 или в социальных сетях. Вопросы принимаются в официальной группе Республики Татарстан во «ВКонтакте», а также в директе сообщества в Instagram’е.

Все вопросы, поступившие от жителей, будут зафиксированы. Вопросы принимаются до 21 часа 9 сентября.

tatar-inform.ru