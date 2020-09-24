Рустам Минниханов поручил ВКТ реализовать Стратегию развития татарского народа

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Всемирному конгрессу татар реализовать документ Стратегии развития татарского народа.

— Наш язык – это общее богатство нашего народа. Это сила, укрепляющая нас духовно. Миссия Всемирного конгресса татар – воплотить в жизнь принятую на Миллэт жыены Стратегию [развития татарского народа]. Мы возлагаем большие надежды и на комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка, который возглавляет Марат Ахметов, — сказал он.

Кроме этого, Рустам Минниханов подчеркнул, что в этом деле должны принять участие все органы власти и общественные организации.

— В то же время, важен пример каждого из нас, — заключил он.

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