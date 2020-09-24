enrutat
Главная / Рустам Минниханов поручил ВКТ реализовать Стратегию развития татарского народа
Рустам Минниханов поручил ВКТ реализовать Стратегию развития татарского народа

Рустам Минниханов поручил ВКТ реализовать Стратегию развития татарского народа

в Новости, Слайдер, Общество, Новости конгресса, Главные новости, 24.09.2020 0 24

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Всемирному конгрессу татар реализовать документ Стратегии развития татарского народа.

— Наш язык – это общее богатство нашего народа. Это сила, укрепляющая нас духовно. Миссия Всемирного конгресса татар – воплотить в жизнь принятую на Миллэт жыены Стратегию [развития татарского народа]. Мы возлагаем большие надежды и на комиссию по вопросам сохранения и развития татарского языка, который возглавляет Марат Ахметов, — сказал он.

Кроме этого, Рустам Минниханов подчеркнул, что в этом деле должны принять участие все органы власти и общественные организации.

— В то же время, важен пример каждого из нас, — заключил он.

kazanfirst.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.