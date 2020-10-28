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Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Мавлид ан-Наби

Рустам Минниханов поздравил мусульман с праздником Мавлид ан-Наби

в Новости, Слайдер, Главные новости, 28.10.2020 0 19

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил верующих мусульман из числа своих подписчиков в социальных сетях Instagram и «ВКонтакте» с праздником Мавлид ан-Наби – днем рождения пророка Мухаммеда.

Руководитель республики опубликовал видеоролик, показывающий примеры различных благодеяний. Завершается он цитатой из Корана: «О, Мухаммед, Мы послали тебя только как милость для миров».

«В этот день наши сердца наполнены светом веры, тепла, святости», – заметил Минниханов и пожелал подписчикам «здоровья, благополучия и душевного спокойствия».

tatar-inform.ru

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