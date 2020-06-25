Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 100-летием образования ТАССР

Отдельно остановился Минниханов на вкладе татарстанцев в Победу в Великой Отечественной войне. «Поколение победителей явило собой образцы стойкости, героизма и самопожертвования. Отстояв независимость Родины и избавив мир от фашизма, вчерашние фронтовики и труженики тыла восстановили страну, создали мощный задел для дальнейшего развития», – подчеркнул он.