Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 100-летием образования ТАССР

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 100-летием образования Татарской АССР.
«Ровно век назад, 25 июня 1920 года, с передачей всей полноты власти Временному ревкому наполнился реальным содержанием декрет ВЦИК и Совнаркома РСФСР о создании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики», – напомнил Президент РТ.
По словам Рустама Минниханова, это событие стало «одной из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики» и ознаменовало собой начало становления современного Татарстана.
Среди достижений региона за прошедший век руководитель республики упомянул создание тяжелой промышленности, передового авиа- и судостроения, строительство КАМАЗа, эффективное развитие сельскохозяйственной отрасли, освоение нефтяных месторождений и становление нефтехимического комплекса, организацию научных и образовательных центров мирового уровня, культурные свершения.
Отдельно остановился Минниханов на вкладе татарстанцев в Победу в Великой Отечественной войне. «Поколение победителей явило собой образцы стойкости, героизма и самопожертвования. Отстояв независимость Родины и избавив мир от фашизма, вчерашние фронтовики и труженики тыла восстановили страну, создали мощный задел для дальнейшего развития», – подчеркнул он.
В послевоенные годы ТАССР превратилась «в одну из передовых республик Советского Союза». Затем, в постсоветское время, республике удалось сохранить производственный комплекс, при поддержке федерального центра создать условия для реализации масштабных социальных программ и проектов, отметил Президент РТ.
«Сегодня Татарстан является одним из динамично развивающихся, опорных регионов России, вносит заметный вклад в укрепление могущества и обороноспособности Отечества, последовательно поддерживает курс нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина на строительство сильной России», – подчеркнул Рустам Минниханов.
Президент Татарстана поблагодарил все поколения жителей республики, заметив, что они внесли весомый вклад в ее становление и развитие. Основой успехов региона он назвал «богатое наследие предков, межнациональное и межконфессиональное согласие, мощный производственный потенциал и устремленность в будущее».
«Республика Татарстан – предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне! С праздником, дорогие друзья! Мира, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!» – заключил Рустам Минниханов.