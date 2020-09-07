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Рустам Минниханов предложил анимировать татарские сказки

Рустам Минниханов предложил анимировать татарские сказки

в Новости, Слайдер, Главные новости, 07.09.2020 0 16

5 сентября 2020 года Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил школу анимации в Альметьевске. Это первая и пока единственная школа анимации в России.

Концепция школы разработана совместно с «Союзмультфильмом». Школа разделена на два корпуса для детей дошкольного возраста и учеников более старшего возраста. Дошкольники знакомятся с азами создания мультфильмов, а ученики постарше могут обучаться компьютерной 2D и 3D анимации, а также работать в зале motioncapture («захвата движения»).

Генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев отметил, что в сфере мультипликации катастрофически не хватает кадров. Отучившиеся в этой школе гарантированно получат работу в этой области.

Оборудование в анимационной школе Альметьевска идентично тому, что используется в профессиональных студиях. Педагогов школы приедут обучать сотрудники «Союзмультфильма». На что Рустам Минниханов выразил желание анимировать татарские сказки.

realnoevremya.ru

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