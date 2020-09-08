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Рустам Минниханов примет участие в открытии нового здания Набережночелнинского татарского драматического театра

Рустам Минниханов примет участие в открытии нового здания Набережночелнинского татарского драматического театра

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.09.2020 0 12

В среду, 9 сентября, ожидается приезд Президента Татарстана Рустама  Минниханова в Набережные Челны. Он примет участие в церемонии открытия нового здания Набережночелнинского татарского драматического  театра.

Коллектив театра переехал в поселок ЗЯБ, в здание бывшего развлекательного комплекса «Колизей», где была выполнена основательная реконструкция.

Как узнали «Челнинские известия, артисты труппы готовятся выйти на новую сцену и показать отрывок из спектакля «Три аршина земли» (12+) по пьесе Аяза Гилязова. Выбор не случаен, ведь именно имя заслуженного деятеля искусств ТАССР,  прозаика и  драматурга присвоено театру по итогам конкурса на лучшее название, проведенного среди горожан. В честь Аяза Гилязова в новом здании также будет создан музей.

Напомним, что на реконструкцию здания бывшего РК «Колизей» республиканский и федеральный бюджеты выделили 1,1 млрд рублей. Активное участие в приближении новоселья театра принимали и студенты НГПУ. Они провели субботник в парке, окружающем здание.

Ляля Гайфутдинова

chelny-izvest.ru

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