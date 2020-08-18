Рустам Минниханов принял участие в открытии надгробного памятника советским разведчикам Исхаку Ахмерову и его супруге Хелен Лоури на Химкинском кладбище Москвы. Вместе с ним память разведчиков почтили дочь разведчиков Екатерина Ахмерова, замдиректора Службы внешней разведки России Сергей Герасимов, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

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Выступая с приветственным словом к собравшимся Президент Татарстана отметил самоотверженность профессии разведчика и тот вклад, который внесла чета Ахмеровых в победу нашей страны в Великой Отечественной войне: «Деятельность наших выдающихся соотечественников, таких как Исхак Ахмеров, служит примером для будущих поколений» – отметил Рустам Минниханов.

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Исхак Ахмеров в годы Великой Отечественной войны руководил нелегальной резидентурой в США. Вместе с женой он собирал важные для СССР данные, в том числе информацию об изготовлении ядерного оружия.

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