Рустам Минниханов принял участие в заседании Медиаклуба при Полпредстве Татарстана в РФ

В очередном заседании Медиаклуба при Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Напомним, что Медиаклуб был создан в 2010 году. И это шестая встреча Рустама Минниханова с журналистами клуба, объединяющего свыше 150 представителей ведущих московских и федеральных средств массовой информации. Все они родом из Татарстана или учились и работали в республике.

Мероприятие в четвертый раз прошло на базе «Фонда поддержки образования и культуры Исмаила Ахметова» и компании «Arch-Skin».

Модератором мероприятия выступил по традиции председатель Медиаклуба, главный редактор «Российской газеты», выпускник Казанского университета Владислав Фронин.

Открыл встречу заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. Он поблагодарил журналистов, которые освещают события, происходящие в Татарстане, а также мероприятия республики в Москве. Попросил более активного содействия в наступающем году – в год празднования 100-летия ТАССР. Подчеркнул, что много значимых мероприятий пройдет и в Москве. Это гастроли Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Большом театре России, Камаловского театра на сцене Малого театра, выставки в Третьяковской галерее, федеральный Сабантуй и другие мероприятия.

Также Равиль Калимуллович рассказал об успехах членов Медиаклуба за прошедший год и представил журналистов, присоединившихся к клубу недавно. Среди них: генеральный директор телеканала СТС Эльмира Махмутова, руководитель управления ТАСС Наталия Харисова, руководитель отдела РБК Марат Тенчурин и другие.

С приветственными словами выступили заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, генеральный директор Телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов Республики Татарстан Ильшат Аминов, руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, первый заместитель генерального директора Международной информационной группы «Интерфакс» Ренат Абдуллин. О проекте «Говорим по-татарски» на радио «Эхо Москвы» рассказал автор и ведущий программы Максим Курников.

Рустам Минниханов поблагодарил организаторов встречи, а также журналистов за внимание и неравнодушное отношение к Татарстану. «Нам очень приятно, что вы болеете и беспокоитесь за нашу республику. Вы сторонники Татарстана, вы наши друзья и партнеры. Мы это чувствуем и очень ценим. Если бы мы говорили о своих достижениях и проблемах только в периметре Татарстана, регион не стал бы таким узнаваемым. Мы проводим много Всероссийских и Международных мероприятий, которые широко освещаются в федеральных средствах массовой информации. Вы делаете это на высоком профессиональном уровне. Спасибо вам за это!» — обратился Президент РТ к участникам встречи.

Он вкратце подвел итоги уходящего года. Рустам Минниханов сообщил, что в республике успешно реализованы все 40 программ. Темпы роста экономики превысили 101%. «Конечно, показатели могли бы быть и выше, но это связано с ограничениями в добыче нефти, проблемами на автомобильном рынке и рынке нефтехимии. Тем не менее, мы считаем, что у Татарстана стабильная экономика. Все наши намеченные планы были реализованы. Об этом я сообщил Президенту России Владимиру Путину в рамках его недавнего визита в Набережные Челны на 50-летие “КАМАЗа”», — сказал Президент Татарстана.

Далее общение продолжилось в формате «вопрос-ответ». У Рустама Минниханова поинтересовались, как в республике реализуются национальные проекты. Президент Татарстана подчеркнул, что руководством страны поставлены серьезные задачи, которые призваны «в ближайшие 5 лет изменить страну». «Нацпроекты охватывают все сферы жизни: транспортная инфраструктура, система образования, медицина, экология и многие другие направления. Эти большие проекты позволят изменить качество жизни в нашей стране. Некоторые считают, что нельзя добиться заложенных параметров. Но, на мой взгляд, нет невозможных задач. Что касается нашей республики, то мы пока все параметры выполняем и продолжим эту работу впредь», — сказал он.

При этом Рустам Минниханов заметил, что для эффективной реализации национальных проектов требуется ряд системных решений со стороны Правительства РФ.

Один из вопросов был посвящен теме налогообложения самозанятых граждан. Рустам Минниханов сообщил, что Татарстан выполнил плановые показатели по регистрации самозанятых – 60 тыс. человек. «Это очень серьезный шаг, чтобы легализовать свои доходы, формировать хорошую кредитную историю. Данный закон позволяет зарабатывать до 2,5 млн рублей в год. Здесь две категории людей: те, кто выходит в легальный сектор и молодежь, которая делает первые шаги в предпринимательской деятельности», — отметил он.

На встрече была затронута тема предстоящей переписи населения. Президент Татарстана подчеркнул, что перепись важна для всех жителей страны. В Татарстане в этих целях создана специальная комиссия. Также Рустам Минниханов прокомментировал предложения некоторых учёных об использовании в переписи двойной идентичности. «Подписаться немного украинцем, немного русским неправильно. Это моё мнение. Человек должен определиться», — считает Президент РТ.

Помимо этого, в ходе встречи поднимались вопросы сохранения исторического облика городов Татарстана, подготовки профессиональных переводчиков татарских произведений и развития стационарного детского лагеря на территории Древнего Болгара. Также участниками встречи было озвучено предложение присвоить Казани звание «Город трудовой доблести».

Ответив на вопросы, Рустам Минниханов поздравил участников встречи с наступающим Новым годом. «Чтобы у вас у всех, и дома, и на работе, все было в порядке!», — сказал он.

Среди почетных гостей встречи были представители и других клубов по профессиональным интересам, которые созданы при Полпредстве Татарстана. Председатель Клуба врачей – академик РАН и РАМН Ренат Акчурин, председатель Клуба деятелей культуры и искусства – заслуженный артист России Борис Львович, представители Клуба офицеров – Герои России Марат Алыков и Венер Мухаметгареев.

В рамках заседания Рустам Минниханов вручил Благодарности Президента Татарстана представителям Медиаклуба: пресс-секретарю Полномочного представительства РТ в РФ Дине Аляутдиновой, заведующему отделом региональной редакции Издательского Дома «Коммерсантъ» Шамилю Идиатуллину, корреспонденту деловой электронной газеты Татарстана «БИЗНЕС Online» Елене Усмановой, а также скульптору, члену Региональной общественной организации «Московский Союз художников» Риму Акчурину.

Завершилась встреча концертом. В нем приняли участие народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов, солистка Большого театра России Альбина Латипова, лауреат международного конкурса Рашида Вагапова, приглашенный солист множества музыкальных коллективов в России и Европе Федор Тарасов, лауреат международных конкурсов Марьям Фаттахова, композитор, солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов Айдар Салахов, лауреат всероссийского конкурса артистов балета Айсылу Мирхафизхан, концертмейстер-педагог, лауреат международных конкурсов Ренат Кармаков.

До начала встречи участники мероприятия смогли познакомиться с работами Казанской галереи «Дом-Арт», представившей экспозицию трех сестер. Это куклы творческого дуэта «АняМаня» в составе членов художников России Анны и Марии Григорьевых, а также картины Натальи Григорьевой.

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