Рустам Минниханов: Сабантуй – отражение самобытного характера татарского народа

По словам Рустама Минниханова, Сабантуй надолго заряжает созидательной энергией, вдохновляя на трудовые свершения и благородные поступки. Он привел высказывание татарского поэта Рената Хариса: «Сабантуй сам — однодневка, но настрой его, заряд, шутка, выходка, запевка еще много дней подряд, не неделю и не месяц в нас живут, а то и год, заставляя снова взвесить, оценить дел наших ход».