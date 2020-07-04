Рустам Минниханов: Сабантуй – отражение самобытного характера татарского народа

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с татарским народным праздником Сабантуем.
«Всем нам бесконечно дороги и близки его древние традиции и символы, которые множеством невидимых духовных нитей связывают нас с родным краем, щедрой матерью-природой и славными деяниями предков», — отметил руководитель республики.
Он подчеркнул, что Сабантуй — отражение самобытного характера татарского народа и его лучших качеств: трудолюбия и молодецкой удали, искренности и гостеприимства, выносливости и верности высоким идеалам. А открытость и неповторимая атмосфера подлинного народного творчества каждый год привлекает людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий.
По словам Рустама Минниханова, Сабантуй надолго заряжает созидательной энергией, вдохновляя на трудовые свершения и благородные поступки. Он привел высказывание татарского поэта Рената Хариса: «Сабантуй сам — однодневка, но настрой его, заряд, шутка, выходка, запевка еще много дней подряд, не неделю и не месяц в нас живут, а то и год, заставляя снова взвесить, оценить дел наших ход».
Президент республики заявил, что праздник, проводящийся в год 100-летия ТАССР, особенный, поскольку еще более близкими и явственными для жителей республики становятся заложенные в народных праздниках непреходящие ценности, которые прививают нам любовь к своей культуре и родному языку, пробуждают в нас глубокие патриотические чувства.
Празднование Сабантуя в онлайн-формате позволит расширить масштабы и географию праздника и надолго сохранит радостное настроение и жизнелюбие у всех его участников, посчитал Рустам Минниханов.
«Пусть же этот праздник вновь подарит всем нам самые яркие, незабываемые эмоции! Счастья, доброго здоровья и благополучия вам и вашим близким!» — заключил Президент РТ.